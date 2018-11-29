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Cüneyt Çakır, 24. derbisine çıkacak

- Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maçta düdük çalacak FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 24. derbisini yönetecek- Bu sezon ilk kez derbide görev yapacak Çakır'ın, daha önce iki takım arasında yönettiği 7 maçın 5'ini Galatasaray kazanırken, Beşiktaş sahadan bir kez galip ayrıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 12:15
Cüneyt Çakır, 24. derbisine çıkacak


ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 24. derbisine çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün yapılan Tottenham-Inter karşılaşmasını yöneten Çakır'ı derbide görevlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 23 derbide düdük çaldı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cüneyt Çakır, bu sezon ilk kez derbi yönetecek.

MHK, bu sezon oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde Fırat Aydınus'u tercih etmişti.

Çakır, son olarak 25 Şubat 2018'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide görev almıştı. Geçen sezonun 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanan maçı ev sahibi Beşiktaş, 3-1 kazanmıştı.


- 7 maçın 5'ini Galatasaray kazandı


Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde 8. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 7 müsabakanın 5'ini Galatasaray, birini Beşiktaş kazanırken, bir karşılaşma da berabere bitti.

Galatasaray bu maçlarda 12 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular 6 kez gol sevinci yaşadı.

Çakır, iki ekip arasındaki son maçını ise 2014-2015 sezonunda yönetmişti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 16. hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı Felipe Melo ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 mağlup etmişti.


- 2 kırmızı, 33 sarı kart gösterdi


42 yaşındaki Çakır, Beşiktaş-Galatasaray maçlarında 2 kez kırmızı, 33 kez sarı kartına başvurdu.

İki kırmızı kartı da Beşiktaşlı futbolculara çıkaran Çakır, 33 sarı kartın 16'sını siyah-beyazlı, 17'sini ise sarı-kırmızılı oyunculara gösterdi.


- Bu sezonki maçlar


FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, bu sezon şu ana kadar TFF Süper Kupa ve 8 lig maçına çıktı.

Son iki haftada maç yönetmeyen Çakır, Galatasaray'ın, Akhisarspor ile oynadığı Süper Kupa ve bir lig maçında görev yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'yı penaltılar sonucunda rakibine kaptırırken, ligde deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Çakır, bu sezon Beşiktaş'ın da tek lig maçında düdük çalarken, siyah-beyazlılar deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.


- Çakır'ın yönettiği derbiler


Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

SezonMaçSonuç Kategori
2005-2006Galatasaray-Beşiktaş3-2Lig
2005-2006Fenerbahçe-Galatasaray2-1T.Kupası
2005-2006Fenerbahçe-Galatasaray4-0Lig
2006-2007Galatasaray-Beşiktaş1-0Lig
2007-2008Galatasaray-Fenerbahçe2-1T.Kupası
2008-2009Galatasaray-Beşiktaş4-2Lig
2009-2010Galatasaray-Fenerbahçe0-1Lig
2010-2011Fenerbahçe-Beşiktaş1-1Lig
2010-2011Galatasaray-Beşiktaş1-2Lig
2010-2011Beşiktaş-Fenerbahçe2-4Lig
2011-2012Beşiktaş-Galatasaray0-0Lig
2011-2012Fenerbahçe-Galatasaray0-0Lig S.Final
2012-2013Galatasaray-Fenerbahçe3-2Süper Kupa
2012-2013Fenerbahçe-Galatasaray2-1Lig
2013-2014Fenerbahçe-Beşiktaş3-3Lig
2013-2014Galatasaray-Beşiktaş1-0Lig
2014-2015Galatasaray-Fenerbahçe2-1Lig
2014-2015Beşiktaş-Galatasaray0-2Lig
2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray1-0 Lig
2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig
2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray2-0 Lig
2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe0-0 Lig
2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:15
  1. Beşiktaş
  2. Cüneyt Çakır
  3. derbi
  4. Futbol
  5. Galatasaray
  6. Hakem

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