Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman kararı! Oğlu duyurdu

Yıllar sonra Kuruluş Osman dizisinde izleyici karşısında çıkan usta oyuncu Cüneyt Arkın ile ilgili yeni sezon bilgisini oğlu Kaan Cüreklibatur verdi.

TV100 kameralarına konuşan Kaan Cüreklibatur, Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman dizisinde rol almaya devam edeceğini kaydetti.

Cüreklibatur yaptığı açıklamada, "Halk Cüneyt Arkın’ı çok seviyor. Benim de benzetilmem çok hoşuma gidiyor. Babam iyi durumda. O Silivri’de. Sağlık problemi yok. Geçen sene dizide rol alıyordu. Bu sene de diziye devam edecek. Her şey yolunda" dedi.