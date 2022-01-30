Cüneyt Arkın’dan bir tokat sapkınlara bir tokat Şahan’a

Türk sinemasının efsane ismi usta oyuncu Cüneyt Arkın, Posta gazetesine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım"

Arkın “Günümüzde oyunculuğun sınırları hala tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?” sorusuna “Genelde ‘Hayır’ demez oyuncu. Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz.” cevabını verdi.

Arkın'ın sözleri "eşcinsellere ve Şahan Gökbakar'a tokat" şeklinde yorumlandı.