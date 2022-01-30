  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cüneyt Arkın’dan bir tokat sapkınlara bir tokat Şahan’a
Gündem

Cüneyt Arkın’dan bir tokat sapkınlara bir tokat Şahan’a

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, “Bir eşcinseli, bir kadını oynamam ben anadolu çocuğuyum bir de Recep İvedik’i asla oynamazdım” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 13:47:00 -
Cüneyt Arkın’dan bir tokat sapkınlara bir tokat Şahan’a

Türk sinemasının efsane ismi usta oyuncu Cüneyt Arkın, Posta gazetesine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım"

Arkın “Günümüzde oyunculuğun sınırları hala tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?” sorusuna “Genelde ‘Hayır’ demez oyuncu. Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz.” cevabını verdi.

Arkın'ın sözleri "eşcinsellere ve Şahan Gökbakar'a tokat" şeklinde yorumlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay