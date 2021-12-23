Cüneyt Arkın'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı
Sinema alanında "Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"nün sahibi olan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ödülleri takdim etmişti.
Sinema alanında ödül alan Cüneyt Arkın'ın ödülünü Betül Cüreklibatır aldı.
Sinema alanında "Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"nün sahibi olan Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan usta oyuncu, "Devletimizin verdiği 2021 Kültür ve Sanat büyük Ödülleri’nde Sinema alanında şahsıma verilen ödülü diğer yarım, bebeğim aldı. Sanata ve sanatçıya değer veren, onu yücelten T.C. Cumhurbaşkanlığına bu anlamlı ödül için sonsuz teşekkür ediyorum. Yaşarken bir sanatçının değerinin bilinmesi ne güzel. Düşünen, emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.