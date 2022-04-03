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Aktüel Cüneyt Arkın başından geçen olayı anlattı: Gece boyu ipte asılı kaldım
Aktüel

Cüneyt Arkın başından geçen olayı anlattı: Gece boyu ipte asılı kaldım

Yeşilçam oyuncusu Cüneyt Arkın, hayatını anlattığı "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabındaki anılarla gündemde. Arkın, film çekimi sırasında iple asılı geçirdiği geceyi anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 21:54:00 - 2022-04-03 22:07:07
Cüneyt Arkın başından geçen olayı anlattı: Gece boyu ipte asılı kaldım

Yeşilçam oyuncusu Cüneyt Arkın'ın kaleme aldığı "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" adlı kitabı çıktı. Arkın'ın kitabında anlattığı anılar ise gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak Arkın'ın film çekimleri sırasında 'ipte asılı kaldığı gece'yi anlattığı anısı dikkat çekti.

Gerçekgündem'in haberine göre Arkın, Elazığ Keban Barajı'nda film çekerken macera sahneleri çekmek için seçilen bir taş köprüde nasıl asılı kaldığını anlattı. Arkın, yönetmenin, "Önce köprü üzerinde kavga edeceksin, sonra köprüden aşağı düşeceksin. Seni iple sarkıtacağız." dediğini ve ardından söylenen sahnenin çekildiğini kaydetti.

"Yukarı çekemediler, geceyi ipte asılı geçirdim"

Sahnenin çekimi bittiğinde kendisini aşağı sarkıtan ekibin tekrar yukarı çekemediğini söyleyen Arkın, "Sarkıtanların gücü yetmedi. Sonra herkes ipe sarıldı. Kameraman, yönetmen demeden hep birlikte asıldılar. Kıpırdatamadılar bile. Yoldan geçeni çağırdılar. Nafile. Bir karış yukarı bile çekemediler. Geceyi ipte asılı geçirdim" diye yazdı.

 

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