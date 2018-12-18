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Cumhuriyet'ten kovulan isim CHP'den aday oluyor

CHP'de yerel seçim adaylarını belirleme çalışmaları sürerken İstanbul'un Adalar ilçesi için flaş bir isim ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'ten kovulan Erdem Gül'ü Adalar için düşünüyor.

18 Aralık 2018 Salı 12:01
Cumhuriyet'ten kovulan isim CHP'den aday oluyor

CHP'de adayların açıklanmasına dair kulisler sürerken, Posta yazarından CHP İstanbul Adalar adayı ile ilgili bir iddia geldi.

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik bugünkü yazısında Cumhuriyet gazetesinden kovulan Erdem Gül ile ilgili  şunları yazdı:

CHP, Adalar Belediyesi’ne Cumhuriyet Gazetesi’nin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ü aday göstermeye hazırlanıyor.

İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki Prens Adaları… Bilinen dörtlü Kınalı, Burgaz, Heybeli ve Büyükada’nın yanında, Sedef, Sivri, Kaşık, Tavşan ve Yassıada da Adalar Belediyesi’ne dahil. Halen CHP’li Atilla Aytaç’ın başkan olduğu Adalar’da 31 Mart yarışına CHP adına gazeteci Erdem Gül’ün katılacağı konuşuluyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:01
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Cumhuriyet
  4. Erdem Gül

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