Cumhuriyet'ten itiraf haberi: Erdoğan CHP'nin haberi bile olmayan Maraş üzerinden Batı'ya kafa tutuyor!

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Birinci sayfadan "Kapalı Maraş krizi" başlığı atan Cumhuriyet, itiraf gibi bir haber yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batılı ülkelere göre değil Türkiye'nin menfaatine göre hareket ettiğini gözler önüne serdi.

Türkiye'nin ABD, İsrail Yunanistan ve Avrupa'nın menfaatlerine göre hareket edilmesi gerektiği telkininde bulunan Cumhuriyet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin bile olmadığı Maraş üzerinden Batı'ya kafa tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin Batı'yı kızdırdığını ifade etti. Yunanistan'ın ve Rumlar'ın konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne götürdüğünü belirten Laikçi Kemalist gazete, Erdoğan'ın sorunu derinleştirdiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun 'Maraş'tan haberi yok

Geçtiğimiz Ekim ayında DEVA Partisi ziyaretinde Ali Babacan ile yaptığı basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, KKTC halkına bir kısmı açılan Kapalı Maraş hakkındaki değerlendirmesi sorulmuştu. 'Hangi Maraş?' şeklinde karşılık veren Kılıçdaroğlu'nun gazetecinin karşısında şaşırdığı ve "Pardon, Maraş?" dediği anlar sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

İşte Cumhuriyet'in haberi