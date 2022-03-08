Cumhuriyet'ten beklenen haber geldi
Akit TV’de yayınlanan Manşetler’in Dili programında Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Cumhuriyet gazetesinin erik haberinin solak medyanın alışılagelmiş bir tavrı olduğunu dile getirdi.
Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu yorumlarıyla Akit TV’de yayınlanan Manşetler’in Dili programında Cumhuriyet gazetesinde yer alan “İlk hasadı yapıldı, kilosu 1000 TL” başlıklı erik haberi konuşuldu.
Yaz meyvesi olan erik ile ilgili solak medyada her sene bu tarz haberlerin yapıldığını hatırlatan Ali Karahasanoğlu solak medyanın bu tarz spkülatif haberlerinin alışılagelmiş bir durum olduğunu dile getirdi.