  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Cumhuriyet'ten beklenen haber geldi
Medya

Cumhuriyet'ten beklenen haber geldi

Akit TV’de yayınlanan Manşetler’in Dili programında Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Cumhuriyet gazetesinin erik haberinin solak medyanın alışılagelmiş bir tavrı olduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 12:29:00 -

Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu yorumlarıyla Akit TV’de yayınlanan Manşetler’in Dili programında Cumhuriyet gazetesinde yer alan “İlk hasadı yapıldı, kilosu 1000 TL” başlıklı erik haberi konuşuldu.

Yaz meyvesi olan erik ile ilgili solak medyada her sene bu tarz haberlerin yapıldığını hatırlatan Ali Karahasanoğlu solak medyanın bu tarz spkülatif haberlerinin alışılagelmiş bir durum olduğunu dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay