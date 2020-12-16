Cumhuriyet'ten akılalmaz çarpıtma! Çavuşoğlu'nun 'seçim' sözlerini böyle çarpıttı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Milletvekili Ahmet Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın. Yılın ikinci yarısı alacağız" sözlerine verdiği cevap, Cumhuriyet Gazetesi tarafından çarpıtıldı.

Cumhuriyet'ten algı operasyonu

Cumhuriyet Gazetesi, TBMM'de gerçekleşen bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti'li vekil Ahmet Erozan'a verdiği cevap üzerinden algı oluşturma çabasına girdi.

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın. Yılın ikinci yarısı alacağız" sözlerine cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşoğlu, Türkiye'nin gündeminde herhangi bir seçim olmadığını olsa da İYİ Parti'nin kazanamayacağını ifade ederek, ''Hayrola, ne oluyor? Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız?'' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun 'seçim' sözünü çarpıttı

Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti'nin olası bir seçimden galip olarak ayrılamayacağını ifade ederek söylediği ''Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz.'' sözlerini, ''Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek'' şeklinde çarpıttı.