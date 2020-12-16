  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhuriyet'ten akılalmaz çarpıtma! Çavuşoğlu'nun 'seçim' sözlerini böyle çarpıttı
Gündem

Cumhuriyet'ten akılalmaz çarpıtma! Çavuşoğlu'nun 'seçim' sözlerini böyle çarpıttı

Cumhuriyet Gazetesi, TBMM'de İYİ Parti'li vekile yönelik "Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız?'' diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözlerini çarpıttı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 00:49:00 -

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Milletvekili Ahmet Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın. Yılın ikinci yarısı alacağız" sözlerine verdiği cevap, Cumhuriyet Gazetesi tarafından çarpıtıldı.

Cumhuriyet'ten algı operasyonu

Cumhuriyet Gazetesi, TBMM'de gerçekleşen bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti'li vekil Ahmet Erozan'a verdiği cevap üzerinden algı oluşturma çabasına girdi.

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın. Yılın ikinci yarısı alacağız" sözlerine cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşoğlu, Türkiye'nin gündeminde herhangi bir seçim olmadığını olsa da İYİ Parti'nin kazanamayacağını ifade ederek, ''Hayrola, ne oluyor? Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız?'' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun 'seçim' sözünü çarpıttı

Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti'nin olası bir seçimden galip olarak ayrılamayacağını ifade ederek söylediği ''Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz.'' sözlerini, ''Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek'' şeklinde çarpıttı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin Türkiye yaptırımları sonrası olay sözler: Sıcak savaşa dönüşebilir
Dünya

ABD'nin Türkiye yaptırımları sonrası olay sözler: Sıcak savaşa dönüşebilir

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı eski Müdürü Bartu Soral, 'Türkiye’deki Amerikan üsleri kapatılmalı' diyerek sıcak çatışma uyarısı yapt..
Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: İnsanlığımızdan utandırdı
Gündem

Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: İnsanlığımızdan utandırdı

Koronavirüs tedavisinin ardından görevinin başına dönerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi..
Yaptırımın ardından Türkiye-ABD arasında ilk temas
Gündem

Yaptırımın ardından Türkiye-ABD arasında ilk temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye yönelik alınan S-400 yaptırım kararına ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay