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Medya Cumhuriyet'te deprem! O isim de kovuldu
Medya

Cumhuriyet'te deprem! O isim de kovuldu

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevine son verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 22:24:00 - 2021-12-02 22:25:43

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevine son verildi.

Gerekçe açıklanmadı!

Cumhuriyet gazetesinde Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, Spor Müdürü Sami Gürel, Düzeltme Servisi Şefi Rüya Özkalkan, Cumhuriyet Pazar Sorumlusu
Hilal Köse, muhabirler, Tuğba Özer, Ece Piroğlu, Vedat Arık ve Arşivci Mahmut Gündüz'ün işten kovulmasından sonra Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın da işine son verildi.

Küçükkaya'nın yerine, gazetenin yayın koordinatörü Serkan Ozan, genel yayın yönetmenliğine atandı.

8 çalışan, sendikalı oldukların için kovulduklarını söylemişti

Aykut Küçükkaya'nın görevden alınma sebebinin 8 gazetecinin işten çıkarılmasının ardındanonlara verdiği destek ve vakıf yöneticileriyle aralarındaki iletişim sorunu olduğu iddia ediliyor.

Cumhuriyet yönetimi, işten çıkarmalara ekonomik zorluk gerekçesini gösterse de, 8 Cumhuriyet çalışanı, kendilerinin sendikalı olmalarından dolayı, ekonomik gerekçeler bahane edilerek işten çıkartıldıklarını söylemişti.

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