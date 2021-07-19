Cumhuriyet'in tercüme özürlü yazarından başörtüsü için küstah çıkış: Kur'an'ı 'yalancı şahit' yapmasınlar

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Cumhuriyet paçavrasının fosilleşmiş köşesini işgal eden ve zırvalarıyla kendi zihnindeki kaosu metinlere bile dökemeyen yazarı Özdemir İnce, "Türban ve Umberto Eco" başlıklı yazısında başörtülüleri hedef aldı.

"Türkiye’yi tuzağa düşüren “türban” sorununu bir de Umberto Eco’nun gözünden okuyun." ifadelerini kullanan Özdemir İnce, kendince başörtüsünün İslam'ın emri olmadığını ispatlamaya çalıştı.

"Bir kimliği sergilediği için eleştirilere maruz kalıyor"

Müslümanların başörtüsünün rahibeler gibi göstergesel olduğunu iddia eden Özdemir İnce, İslam'ın nişanesi başörtüsü için "Bir kimlik sergilemek amacıyla kullanıldığı için eleştirilere maruz kalıyor" diye yazdı ve şu ifadeleri kullandı:

Başörtüsü, bir kimlik sergilemek amacıyla kullanıldığı için eleştirilere maruz kalıyor. Ama bir kimlik ya da aidiyetin etrafa gösterilme çabası yasak değil; kaldı ki bir partinin renklerini taşıyarak, kapüşonlu bir cüppe ya da turuncu bir tünik ve kazılı bir kafayla da aynı mesaj verilebilir. Burada sorulması gereken ilginç soru, Müslüman kızların başörtüsünü, Kuran öyle emrettiği için mi kullandıkları. Cerrahi Halveti Sufi tarikatının İtalya’daki temsilcisi Gabriele Mandel Khan’ın yakın zamanda piyasaya çıkan İslam adlı eseri (Electa, 2006) fikrime göre Müslüman dünyasının tarihi, teolojisi ve âdetleriyle ilgili son derece başarılı bir özet sunuyor. Yüzü ve saçları örten peçenin aslında İslamiyet öncesi, iklim koşullarından korunma amaçlı bir âdet olduğu ama, Kuran’ın, bu konu gündeme geldiğinde bahsi geçen ve aslında sadece göğsün kapanmasını söyleyen 24. suresinde yazılı olmadığı belirtilmiş.

Kafaya bak: Kur'an'ı İtalyan çevirisinden araştırdı

Kur'an'ı İtalyan çevirisinden öğrenmeye çalışan Özdemir İnce, Kur'an'ın ahlaka davet ettiğini ifade ederek başörtünün Kur'an'ın emri olmadığı hezeyanını savundu. Özdemir İnce devamında şu ifadeleri kullandı:

Mandel’in tercümesinin biraz, tabir-i caizse, modernist ılımlı olma ihtimali karşısında internette Kuran’ın, İtalya İslami Organizasyonlar ve Kurumlar Birliği’nin denetiminde Hamza Piccardo tarafından yapılan İtalyanca çevirisini araştırdım. İlgili bölümünde şöyle deniliyor: “Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Görünen kısımlar müstesna, ziynet (yer)lerini göstermesinler. ‘Başörtülerini’ de sineleri üzerine kadar salsınlar.”(***) Son olarak da, emin olmak için, İran uzmanı Alessandro Bausani’nin (BUR Yayınları’ndan çıkan) klasik Kuran çevirisini de inceledim ve orada da sözcüklerde ufak tefek farklılıklar olmakla birlikte “göğüslerini bir örtüyle kapasınlar” yorumunu buldum.

Benim gibi Arapça bilmeyen biri için, farklı kaynaktan edinilmiş üç tanıklık yeterli. Kuran sadece ahlaka davet ediyor; eğer bugün Batı’da yazılmış olsaydı, göbekleri de kapamaya davet ederdi, zira Batı dünyasında göbek dansı artık sokaklarda sergilenir hale geldi.

O halde kadınların başörtüsü takması gerektiğini kim söylemiş? Mandel, biraz da tatmin duygusuyla Aziz Pavlus (Korintlilere Birinci Mektup) olduğunu açıklıyor. Ama Pavlus, bu kısıtlamayı sadece kâhin kadınlar için getirmişti. İşte, Kuran’dan çok daha önce, Tertullianus -ki Heterodoks bir Montanistti ama nihayetinde Hıristiyandı- Sugli ornamenti delle donne (Kadınların Ziynetleriyle İlgili) adlı yazısında şöyle demektedir: “Siz sadece kocalarınızın hoşuna gitmelisiniz. Ve onlar sizden ne kadar hoşlanırlarsa başkalarının hoşlanması o denli önemsiz olacaktır... Merak etmeyin ey mübarek kadınlar, hiçbir kadın kocası nezdinde çirkin değildir...”

Küstah çıkış: Kur'an’ı “yalancı şahit” yapmasınlar

Başörtüsünün kutsallaştırıldığını öne sürerek Kur'an'da yeri olmadığını yazan hadsiz Cumhuriyet yazarı, iddiasını bir adım daha öteye götürerek onlarca Müslüman alimi, Kur'an'ı yalancı şahitlik yapmakla suçladı ve "Değerli okurlar, Umberto Eco da çeyrek yüzyıldır benim yazdıklarımı yazmış: Türbanı kutsallaştırmak için Kuran’ı tanık göstermesinler, Kuran’ı “yalancı şahit” yapmasınlar!" ifadelerini kullandı.

Tercüme özürlü

Son yazısında İslam’ın kutsal değerlerine hayasızca saldıran Özdemir İnce, daha önce ‘Simyacı’ romanındaki skandal çevirisi ile gündeme gelmişti. İnce, Coelho'nun 'Simyacı' adlı romanını Türkçeye tercümesini yaparken kitapta müezzinleri "yüksek kulelere çıkıp şarkı okuyan adamlar" , minareleri "kule" , ezanı "şarkı" ve Kur'an'ı da "ağıt" olarak çevirmişti.