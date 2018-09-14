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Cumhuriyet’in PKK güzellemesi yapan muhabiri kovuldu

PKK’nın ini Kandil’e çıkarak teröristlere güzelleme yapan Ayşe Yıldırım Cumhuriyet Gazetesi’nden kovuldu.

14 Eylül 2018 Cuma 08:01
Cumhuriyet’in PKK güzellemesi yapan muhabiri kovuldu

Cumhuriyet Gazetesi, yeni bir sayfa açarak terör örgütlerinin sözcülüğünden Atatürk'ün ilkeleri çizgisine geri döndüğünü açıkladı.

Gazetede yaşanan bu değişimin ardından örgüte yakın isimler teker teker istifasını vermeye başladı.

KANDİL MUHABİRİ

Bunlardan biri de Ayşe Yıldırım oldu. Yıldırım'ın gazetedeki görevi son buldu.

Can Dündar'ın yayın yönetmenliği görevini yaptığı dönemde Kandil'e çıkan Ayşe Yıldırım, terör örgütü PKK'nın ele kanlı liderlerinden Cemil Bayık ile bir araya gelmişti.

YERE İZMARİT ATMIYORLARMIŞ...

PKK'lı teröriste hayran hayran bakan Yıldırım, haberinde teröristlerin yere izmarit bile atmadığını yazarak güzellemeler yapmıştı.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 08:01
  1. cumhuriyet gazetesi
  2. pkk

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