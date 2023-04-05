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Medya Cumhuriyet'in kokonası haddini aştı! Asıl "küfe" sensin be
Medya

Cumhuriyet'in kokonası haddini aştı! Asıl "küfe" sensin be

Yeniakit Publisher
2023-04-05 10:23:00 -
Cumhuriyet'in kokonası haddini aştı! Asıl "küfe" sensin be

Taş üstüne taş koymayan CHP'yi cansiperane bir şekilde savunan Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, 21 yılda Türkiye'ye çağ atlatan AK Parti'yi ise "halkın sırtındaki devasa küfe" olarak nitelendirme yüzsüzlüğünde bulundu.

Taş üstüne taş koymayan CHP'yi cansiperane bir şekilde savunan Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, 21 yılda Türkiye'ye çağ atlatan AK Parti'yi ise "halkın sırtındaki devasa küfe" olarak nitelendirme yüzsüzlüğünde bulundu.

 

14 Mayıs'a ilişkin boyundan büyük laflar etmeyi de ihmal etmeyen Kalkandelen, özetle şunları kaydetti:

"(...) Seçim döneminde hiç gündeme gelmese de tüm mesele bir SINIF MESELESİDİR. 21 yıldır yolsuzluk silsilesine geçit olan bu ülkede vatandaşın sırtında AKP iktidarı vardır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu iktidar, halkın sırtında devasa bir küfedir.

O küfe, 14 Mayıs’taki seçimlerde sırttan yere indirilecektir!"

 

 

 

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Yorumlar

yiğido

Adı Türk ama Ermenilere benziyor.  

yavuz

Ülkenin sırtındaki Yük nedir? Ülkenin gelişmesini engellemek için barbar batı ile el ele verip, Ülke için Hizmetler sergileyen Hükümeti devirmenin peşinde olan chp (6+1 masa hainleri) ve onun şakşakçılığını yapan gazeteci geçinen sanatçıyım ayağına çirkince Müslüman Türk Halkının Değerlerine saldıran Müsveddeleri şiddetle kınıyoruz.
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