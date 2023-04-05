Cumhuriyet'in kokonası haddini aştı! Asıl "küfe" sensin be

Taş üstüne taş koymayan CHP'yi cansiperane bir şekilde savunan Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, 21 yılda Türkiye'ye çağ atlatan AK Parti'yi ise "halkın sırtındaki devasa küfe" olarak nitelendirme yüzsüzlüğünde bulundu.

14 Mayıs'a ilişkin boyundan büyük laflar etmeyi de ihmal etmeyen Kalkandelen, özetle şunları kaydetti:

"(...) Seçim döneminde hiç gündeme gelmese de tüm mesele bir SINIF MESELESİDİR. 21 yıldır yolsuzluk silsilesine geçit olan bu ülkede vatandaşın sırtında AKP iktidarı vardır.

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Bu iktidar, halkın sırtında devasa bir küfedir.

O küfe, 14 Mayıs’taki seçimlerde sırttan yere indirilecektir!"