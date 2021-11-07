Cumhuriyet'in gözü yaşlı! Demirtaş yalakalığına çocuklar alet edildi

Yeniakit.com.tr

Cumhuriyet gazetesi, HDP'li Selahattin Demirtaş yalakalığına en sonunda çocukları alet etti. "Çocuklardan Demirtaş'a harçlık ve mektup" başlığı kullanılan haberde, tutuklu terör seviciye, "Umudunu kaybetme" mesajı gönderildi.

İzmir'de yaşayan 9 yaşındaki Doğa ve Yavuz isimli iki çocuk, terör sevici HDP'li Selahattin Demirtaş'a mektup gönderdi. Çocuklar mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Hayata gülümse. O yerden bir gün çıkacaksın buna eminim. Sonunda sen haklı olacaksın. Umarım orada mutlusundur. Umarım bir hobin vardır, üzgün değilsindir. Hapisten ne zaman çıkacaksın? Bunu biliyor musun? Umudunu sakın kaybetme. Orada zamanın nasıl geçiyor? Umarım orada birkaç arkadaşın vardır. Hikayeni duyunca çok çok üzüldük. Duygularını dökebilmen için arka sayfayı boş bırakıyoruz. Bir kalem, silgi ve kalemtıraş bırakıyoruz. Buraya çizebilirsin."

"Buna alışsanız iyi olur. Daha Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz." sözlerinin sahibi Selahattin Demirtaş'ın çocuklara cevabı şöyle oldu:,

"Merhaba sevgili Doğa ve Yavuz. Güzel mektuplarınız ve hediyeleriniz için çok teşekkür ediyorum. Beni merak etmeyin, burada kendime çok iyi bakıyorum, siz de kendinize iyi bakın. Anne ve babanıza da selam söyleyin. Umarım günün birinde tanışırız. İkinizi de kocaman öpüyorum."