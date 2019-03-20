Cumhuriyet'in 'dinozoru' Adnan Oktar'a çalışıyor!

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, kendini aştı. Kongar, Adnan Oktar Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Zeynep Yalçın'ı savundu, kendisinin de ailesinin de mağdur olduğunu iddia etti. Zeynep Yalçın, Sarıyer eski Belediye Başkanı CHP'li İhsan Yalçın'ın kızı.

Kongar, İhsan Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımı köşesine taşıdı:

“Dünya tatlısı kızım Zeynep Yalçın’ın bugün yaş gününü kutluyoruz. 12 Mart, 1970 yılında, ben askerlik görevini Çankırı’da yaparken, değerli eşim de doktor olarak halkımıza hizmet verirken o tarihte dünyaya gelen kızımızın bugün 49. yaş gündür.

2002’de guatr kanseri ameliyatı; 2017 yılında da 11 saat süren bir ameliyatla beynindeki 7 santimlik bir kütle alınmış ve göz kaybı yaşamakta ve halen tedavisi devam etmektedir. Ameliyatı ünlü cerrah Uğur Türe yapmış ve raporları mevcuttur.

Şu anda Tekirdağ Cezaevi’nde henüz bir iddianame hazırlanmadan tutuklu bulunmaktadır.

Dünya tatlısı kızımızın yaş gününü candan kutlarken; adaletin değerli yargıçlar tarafından bir an önce tecelli etmesini diliyorum.

Gecikme olunca yaşları 80’i aşan anne baba olarak bizlerin acı ve üzüntü ve çektiğimiz ıstırabı ifade etmekte zorlanıyoruz.”

"Haksız hukuksuz yargılamalar..."

Demokrasiden ve Hukuk Devleti’nden yanaysak, abuk sabuk iddianameleri, haksız ve hukuksuz yargılamaları ve kararları bir yana bıraksak bile en azından şu soruları sormak zorundayız:

1) İddianamesi bile olmadan hapishaneye atılmış ve orada unutulmuş olan kaç kişi var?

2) Ölümcül hastalıklarla boğuşan ve tahliye edilmeyen kaç hasta tutuklu ve hükümlü var?

3) Yeni doğmuş bebeğiyle birlikte kaç anne hapiste, çocuk büyütüyor?

(...) Demokrasi, hukuk devleti ve adalet, karşıtlarınız ve hatta düş- manlarınız için de savunulduğu zaman değer kazanır!

Neden içeride olduğunu yazmadı

Kongar, Yalçın'ın mağdur olduğunu ima etti. Hukuksuz bir şekilde içeride olduğunu söyledi. Halbuki Yalçın, Adnan Oktar Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle içeri alınmıştı... Kongar'ın, Zeynep Yalçın'ın niçin gözaltında olduğundan bahsetmemesi, Adnan Oktar'ın ismini yazısında bir kez olsun anmaması dikkatlerden kaçmadı.