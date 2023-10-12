Cumhuriyetin 100'üncü yılında rekor geldi

Eskişehir’de 100 gün süren hububat alım kampanyasında 453 bin 500 ton ile Cumhuriyet tarihinin 100'üncü yılında hububat alım rekoru kırıldı.

6 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hububat alım fiyatları açıklandı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de serbest piyasa fiyatlarının düşük seviyelerde olmasından dolayı üreticiler İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bugüne kadar hiç görülmemiş seviyede hububat satış talebi oluştu. Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü olan 30 Haziran 2023 tarihinde başlayan hububat alım kampanyası 100 gün sürerek 6 Ekim 2023 tarihinde tamamlandı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen hububat satış taleplerinin tamamı karşılandı.

Toplam 453 bin 500 ton hububat alımı gerçekleştirildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen yıla ilave olarak açılan 2 geçici alım noktası ile birlikte toplamda 17 alım noktasında 320 bin ton buğday, 121 bin ton arpa, 12 bin ton yulaf ve 500 ton tritikale olmak üzere toplam 453 bin 500 ton hububat alımı gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya Yolu Hizmet Binası Başak Toplantı Salonu'nda yapılan etkinlikte hububat alım sezonunda Eskişehir TMO Müdürlüğünde görev yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline sertifika töreni düzenlendi. Törende, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teşekkür belgeleri takdim edildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, TMO Eskişehir Baş Müdürü Mehmet Murat Hasçuhadar, Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, TMO Eskişehir Müdür Yardımcısı Serkan Şahan, Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Yunus Deniz, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, TMO Eskişehir Personel Şefi ve teknik personelin katılımıyla düzenlenen etkinlikte hububat alım sezonunda Eskişehir TMO Müdürlüğünde görev yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teşekkür belgeleri takdim edildi.

Hububat alım kampanyası süresince İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TMO Başmüdürlüğü arasındaki koordinasyon ve işbirliği Eskişehir’in hizmet kalitesinin en yüksek olduğu illerden biri olarak üretici memnuniyeti ile karşılandı.