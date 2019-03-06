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Cumhuriyetin 100. yılında 100 yeni proje

Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan adayı Tuncay Kılıç ve belediye meclis üyesi adayları, seçim manifestosunu açıkladıktan sonra kalabalık ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:51
Cumhuriyetin 100. yılında 100 yeni proje

Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan adayı Tuncay Kılıç ve belediye meclis üyesi adayları, seçim manifestosunu açıkladıktan sonra kalabalık ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.


AK Parti ve MHP’nin birlikteliği ile oluşturulan Cumhur İttifakı’nın Edremit Belediye Başkan adayı MHP’li Tuncay Kılıç, 3’ncü dönem Edremit Belediyesini yönetmek için belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte seçim çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı’na güven duyulması gerektiğine dikkat çeken Kılıç, Cumhuriyet’in 100. yılına 100 yeni proje ile gireceklerinin müjdesini vererek, ilk 100 günde bitirilecek olan projeleri açıkladı. Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhur İttifakı Edremit Seçim Manifestosu ve aday tanıtım toplantısı büyük ilgi gördü. Çok sayıda vatandaş programı ayakta izlerken, çok sayıda vatandaşta dışarıdan dinledi.


Başkan adayı Tuncay Kılıç, dev yatırımlarla Edremit’in geleceğini şekillendirmeye hazır olduklarını söyledi. Sözleri sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Kılıç, seçim manifestosunu açıkladıktan sonra kalabalık ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Başkan adayı Kılıç, adeta şölen havası oluşturan vatandaşlara teşekkür ederek, "31 Mart’ta mahalleleri ve köylerimizle eşsiz güzellikte olan ilçemiz için hazır projelerimizle, birbirinden değerli meclis üyelerimizle sizlerin de desteği ile belediyeyi tekrar kazanacağız ve projelerimizle Edremit’i hak ettiği yere getireceğiz. Bu coşku, bu izdiham bunun göstergesi, size minnettarım ”dedi.


Seçim çalışmalarına AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Yaşar Karabulut, MHP Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Ahmet Kabaklı, her iki partinin gençlik ve kadın kolları, Edremit Ülkü Ocakları Teşkilatı Başkanı Saim Gürkan Çetin de katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:51
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