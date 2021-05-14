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Spor Cumhuriyetin 100. kuruluş yılında 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak
Spor

Cumhuriyetin 100. kuruluş yılında 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak

Cumhuriyetin 100. kuruluş yılında 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak

Yeniakit Publisher
2021-05-14 10:05:00 -
Cumhuriyetin 100. kuruluş yılında 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.

Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.

İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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