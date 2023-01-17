Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına EXPO 2023’le damga vuracağız

‘Model ve Modern Onikişubat’ hedefiyle hayata geçirdiği birbirinden önemli yatırımlarla ilçesinin çehresini değiştiren, gönülden yaklaşımıyla da vatandaşların büyük beğenisini kazanan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, imkânsız olarak görünen yatırımları bir bir vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Belediyecilik hizmetlerinin ve yatırımlarını ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023’le çok daha ileri boyutlara çıkaran Başkan Mahçiçek, geleceği şekillendirecek vizyoner projeleriyle Kahramanmaraş’ı dünya kenti yapmaya hazırlanırken, diğer taraftan da durmaksın yeni projelerin başlangıcını yapıyor.

Onikişubat’ı marka yaptı

Başkan Mahçiçek, son olarak duyurduğu Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi ile de kent halkının deniz özlemine son verecek ve 4 milyon metrekarelik alanda tarihi bir çalışmayı hayata geçirecek. Başkan Hanefi Mahçiçek diğer yandan belediyecilik vizyonu çerçevesinde ilçenin kırsal ve merkezi mahallelerine ihtiyaçları noktasında yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Kültürel ve sportif yatırımlarla da ilçesini merkez haline getiren Hanefi Mahçiçek, Onikişubat’ı marka yaptı.

Yüksek prestijli etkinlik

Kahramanmaraş ve Onikişubat’ta EXPO derecesinde büyük bir organizasyon düzenlenmesinin ulusal ve uluslararası tanıtım açısından önemli olduğuna vurgu yapan Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek, “Dünya Fuarları veya diğer bilinen adıyla EXPO, ev sahibi ülke ve şehirlere bıraktıkları kalıcı eserlerin yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda da yüksek prestijli etkinlikler arasında yer almaktadır. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar ve lobi faaliyetleri sonucunda EXPO’yu Onikişubat’ımıza taşımak için 2018 yılında Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH)’ne başvuru yapmıştık. Yapılan genel kurul toplantısında ise karşı oy olmaksızın bütün üye ülkelerin oyunu alarak Uluslararası Bahçecilik (Botanik) EXPO’sunu 2023 yılı için şehrimize taşıdık.

Biz çok iddialıyız

Kahramanmaraş için rüya gibi bir proje olan EXPO’yu, 789 bin metrekarelik devasa rekreasyon alanımızda Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü olan 23 Nisan’da ulusal ve uluslararası temsilcilerimizin hizmetine açacağız. Biz çok iddialıyız, EXPO 2023 ile Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne damga vuracağız” dedi.

Şehrimiz canlanacak

EXPO 2023 ile sadece turizm alanında değil, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda önemli gelişmelerin kaydedileceğini vurgulayan Mahçiçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Sadece turizm alanında değil, EXPO ile şehrimizin ve ülkemizin uluslararası boyutta çok ciddi tanıtımı yapılacak. Hem potansiyel yatırımcılar hem de turistlerin Kahramanmaraş’ımızı ziyareti şehir ve ülke ekonomimize önemli bir katkı sağlayacak. Alanımızın gelecekte çok kullanışlı yapısıyla önemli bir merkez de olacak. Fuar pavyonları hastaneye, fuar alanları ise teknoparka dönüştürülerek uzun yıllar boyunca kullanılabilecek. Bunun yanı sıra sergi için inşa edilen estetik yapılar Onikişubat’ımıza uzun yıllar boyunca düzenli turist gelmesini sağlayarak adeta bir cazibe merkezi haline gelecek. Gelecekte EXPO için yollar, parklar, yeşil alanlar yeniden modern ve estetik bir anlayışla dizayn edilecek. EXPO hazırlıkları kapsamında ilçemize kazandırdığımız yatırımlar şehrimizi güzelleştirecek, ekonomik olarak canlılık getirecek, işsizliğin azalmasını ve huzurun artmasını sağlayacaktır. Her alandaki getirileriyle EXPO 2023, Kahramanmaraş’a yeni bir sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma yaklaşımı kazandıracak.”

Ülkemizin tanıtımı yapılacak

EXPO’nun Kahramanmaraş’ı bir turizm merkezine dönüştüreceğini anlatan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “EXPO’yu şehrimize kazandırırken, en önemli hedefimiz maksimum seviyede fayda sağlamaktı. Geçmiş EXPO’lardan da görüldüğü üzere EXPO’nun düzenlendiği kent adeta bir turizm merkezine dönüşmekte. Bu da Kahramanmaraş ve Onikişubat’ımızın en büyük eksikliği olan turizm sorununa bir can suyu olacak. Onikişubat’ımız ve şehrimiz büyük bir turizm gelirine sahip olurken aynı zamanda dünya çapında kendini tanıtma fırsatı da yakalayacak. Ayrıca bahçecilik alanında dünyada gelinen son nokta Kahramanmaraş’ta görücüye çıkacak. Bu sayede ülkemizin ve şehrimizin ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ temasıyla öne çıkmasına, hem doğa hem de kültürel anlamda bir merkez olarak uluslararası alanda ciddi bir tanıtımının yapılmasına imkan sağlayacak. Tahminlerimize göre ilk 6,5 aylık sürede EXPO dolayısıyla Kahramanmaraş’a diğer ülkelerden en az 2 milyon ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. Bizim tarihimizde ve bölgemizde böyle bir çalışma yok” ifadelerini kullandı.

4 milyon metrekarelik deniz geliyor

Kahramanmaraş’ın deniz özlemine son verecek bir diğer rüya projesi Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ni anlatan Başkan Mahçiçek, hem bir çevre felaketini önlediklerini hem de 4 milyon metrekarelik bir deniz oluşturduklarını belirterek, “Bizim vizyon projelerimizden bir tanesi de EXPO alanımızın güneyinde hayata geçireceğimiz ve Kahramanmaraş’ın deniz hasretine son verecek olan Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi. EXPO alanımızın güneyindeki kanalın en dar yerine Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız. Bu Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak ve burayı deniz haline getirecek. Bu seddeyi yaptıktan sonra burası 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak. Böylelikle insanlarımız denize gitmek için binlerce kilometredeki uzak şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Üstelik komşu illerimizden de büyük oranda bu alana misafir gelmesini sağlayacak. İşte bu da şehrimizin ekonomisine adeta bir can suyu olacak. Bunların hepsini şehrimizin tanınırlığı ve bilinirliği artsın, marka değeri kazansın diye yapıyoruz. Bütün projelerimiz hazır, sabırsızlıkla tüm bu çalışmalarımızı hayata geçirerek, hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim yatırımları ve projelerde model belediye: Onikişubat

Başta eğitim olmak üzere spor yatırımları noktasında da görev süresince hayata geçirdikleri yatırımlarla Onikişubat’ı ihya ve imar ettiklerini anlatan Başkan Mahçiçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Hükümetimizin imkanlarına ek olarak, tüm belediyecilik hizmetlerinin üstünde gördüğümüz eğitim konusu, yatırımlarımızın temelini oluşturmaktadır. Şehrimize inşa ettiğimiz okullar, kütüphaneler, Sosyal Etkinlik Merkezleri ile Bilgi ve Kültür Evleri’ni, geçmişte olduğu gibi yeni eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerimiz için seferber ediyoruz. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından ödül de alan Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projemizle 3 milyon fazla okuma sayısına ulaşarak gençlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırdık. Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi kapsamında yeni kitapların basımını gerçekleştirerek öğrencilerimizle buluşturacağız. Ayrıca, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ hedefiyle özellikle dezavantajlı öğrencilerin başarılı olması için hayata geçirdiğimiz Üniversite Hazırlık Kurslarımızı yeniden başlattık. Bu kurslarımızın başarı oranı da yüzde 83’dü. Tüm bunlarla da kalmayıp öğrencilerimizin sosyal hayatlarını da zenginleştirmek adına sportif ve kültürel yarışmaları organize ediyoruz. Son olarak, sabahları kahvaltı yapmadan derse giden üniversite öğrencilerimiz için çorba, simit ve çay ikram edeceğimiz noktayı gençlerimizin hizmetine sunduk. Öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde sabahları bu hizmetimizden de yararlanıyor. Eğitim yatırımlarımızı azaltmadan devam ettireceğiz.”

Onikişubat Belediyesi’nden spora 56 milyon TL’lik yatırım

İlçeye değer katan tesislerin bir yenisine daha imzasını atan Başkan Mahçiçek, son olarak ise Onikişubat Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun gençlerin ve vatandaşların hizmetine açmanın gururunu yaşadı. 56 milyon TL tutarlı yatırımlarla spor alanında da Onikişubat’ı marka yapan Mahçiçek, spor yatırımlarına ilişkin; “Onikişubat’ımız için var gücümüzle çalışıyor ve ilçemizin marka değerine katkı sunmak için gayret ediyoruz. Bu amaçla ilçemizde yaptığımız tesislerimiz ile vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve sağlık sunuyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bu noktada son tesisimizi Haydarbey Mahallemize inşa ettik. Toplamda 7’ncisi olan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzun vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’ye model olan kesintisiz 18 kilometrelik Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, 1’i olimpik olmak üzere 7 yüzme havuzu, 12 halı sahası, 8 basketbol sahası, 2 kapalı sentetik buz pisti, 3 skate park inşa ederek vatandaşlarımızın, özellikle de gençlerimizin spor yapmasına imkan sağlıyoruz. Ayrıca 753 site bahçesi ve 127 parka 5’li setler halinde bıraktığımız fitness takımları da vatandaşlarımızın sağlıklı bir hayat sürmesine fayda sağlıyor” dedi.