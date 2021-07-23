Cumhuriyet yolunu açtı, Turgay Yıldız hedef aldı! Erdoğan, Albayrak, Ayasofya ve cemaatlere hadsiz sözler

Dini kavramlar ile dalga geçerek sözde mizah yapan tiyatrocu Turgay Yıldız, geçtiğimiz gün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce kalp spazmı geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören Turgay Yıldız'ın ölümü sonrası geçmişte AK Parti ve Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde çektiği sözde mizah videoları yeniden gündem oldu.

Erdoğan ile aklınca alay etti

"Müşteba" kılığına girip şaklabanlık yapan Turgay Yıldız, CHP yandaşı Cumhuriyet’e verdiği röportajda Başkan Erdoğan, Ayasofya, Berat Albayrak ve cemaatleri hedef alarak dalga geçmişti.

"Erdoğan'dan arasanız bile bir tane daha bulamazsınız" şeklinde laflar eden Turgay Yıldız, "Neden Erdoğan'a oy veriyorsunuz?" sorusuna ise "Sen de Allah de sana da oy vereyim. Biz Allah diyene oy veriyoruz. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Erdoğan'dan başkasını alkışlayamam. Biz öyle gördük, bu el öyle gidiyor alıştık" cevabını verdi.

AK Parti seçmenini de "koyun" ve "cahil" muamelesi yaparak aşağılamaya çalışan Turgay Yıldız, "Çayımız tükendi saray 2 miting daha yapın kafamıza atın çayı" dedi.

Yıldız sözlerinin devamında Ayasofya'nın açılmasıyla ve Türkiye'nin 2023 hedefleriyle de dalga geçti.