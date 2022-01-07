Cumhuriyet yine fena yakalandı! Özgür Özel’e kucak, Kılıçdaroğlu’na tokat

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Kur’an kursları aleyhine yaptığı açıklamalar, CHP yandaşı Cumhuriyet tarafından okurlarına köpürtülerek servis edildi. Özel’in, “Diyanet eğitim veremez” şeklindeki sözlerini birinci sayfadan okuyucularına duyuran Cumhuriyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Diyanet’in din eğitimi vermesinden daha doğal bir şey yoktur” yönündeki sözlerini ise görmezden geldi. Özgür Özel’in sözlerini sahiplenip okurlarına köpürte köpürte okutan gazete, Kılıçdaroğlu’nun takiyye amaçlı da olsa din eğitimi lehine yaptığı açıklamaları duyuramadı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Cumhuriyet’in Özel’e destek çıkan, Kılıçdaroğlu’nu görmezden gelen tutumu da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Özgür Özel'in açıklaması Cumhuriyet'in birinci sayfasında haber oluyor. Bir hafta sonra CHP'nin Genel Başkanı, 'bizim partimizin görüşü bu noktada şudur' diyor. Özgür Özel'in açıklamasını Cumhuriyet değerli görüp birinci sayfasına aldıysa, Özgür Özel'den çok daha değerli olması gereken CHP'nin, partinin görüşünü Cumhuriyet'in haydi haydi birinci sayfasından vermesi gerekir. Var mı birinci sayfada? Yok.”