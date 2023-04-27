Cumhuriyet yazarından skandal çıkış! Bu kadar da sallanmaz

PKK'ya yakın yayın organlarından yayılan “hükümetin terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'a heyet gönderdiği” iddiasına Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay da balıklama atladı. Hayal mahsulü yazısında, soyut ifadelerle aklı sıra hükümeti zor durumda bırakmaya çalışan Balbay, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"İddia o ki mart ayı sonuna kadar Öcalan’la ciddi görüşmeler oldu. Kendisine kimi “özgürlük” vaatleri verildi. Ne olabilir? Örneğin, seçimden sonra yurtdışına gönderilmesi gibi…

Yine iddia o ki Öcalan kendi özgürlüğünden önce Kürt sorununun çözümü için adımlar atılmasını istedi. Bu yönde de kimi sözler verildi. Meclis’te daha yüksek temsille ilgili adımlardan söz edildi…

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İş bir noktada bu “sözlerin” seçimden sonra nasıl tutulacağı sorusunun yanıtına geldi. Bu da soru mu canım. Elbette bir söz verildiyse tutulurdu.

Ancak Öcalan’ın “Bu sefer her şey yazılı olmalı, resmi olmalı” diye ısrar ettiği konuşuluyor. Bunun yöntemi konusunda kimi öneriler de gitmiş. Ancak buna İmralı’nın yanıtı şu olmuş:

“Ne denecekse, seçimden önce kamuoyuna ilan edilmeli.” Bütün bu pazarlıkların mart sonunda anlaşmazlıkla sonuçlandığı, bunun üzerine iktidar katında başka arayışların öne çıktığı ortaya atılan iddialar arasında."