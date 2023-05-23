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Medya Cumhuriyet yazarından büyük rezillik! Bari yaşından başından utan be adam
Medya

Cumhuriyet yazarından büyük rezillik! Bari yaşından başından utan be adam

Yeniakit Publisher
2023-05-23 19:10:00 -
Cumhuriyet yazarından büyük rezillik! Bari yaşından başından utan be adam

İlk turda yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alması, Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı'nın da ayarını bozdu.

İlk turda yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alması, Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı'nın da ayarını bozdu. 

Daha düne kadar övgüler yağdırdığı Oğan'ı, Erdoğan kararı sebebiyle hedef tahtasına oturtan Bursalı, tarihi bir kıvırmaya imza attığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sinan Oğan, 5.17’lik seçmen desteği ile bir politik figür olarak ortaya çıktıktan sonra, tek adam rejimine bağladı kendisini. Eleştirdiği bir sürü konunun sebebi, özellikle mülteciler meselesi, tek adamın yarattığı sorunlar iken tercihini bu sorun yaratanlardan yana kullandı. Bu, seçim sürecinde üzerinde en çok durduğu konuydu üstelik. AKP’li yöneticiler, bu kararından önce, Sinan Oğan’a mültecileri göndermelerinin mümkün olmadığını ve bu konuda kendilerine yapılacak dayatmaları kabul etmeyeceklerini açıklamasına rağmen…"
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