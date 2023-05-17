Cumhuriyet yazarından bir rezillik daha! Hâlâ kendine gelemedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,5 oranında oy aldığı ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimlerinin sabahında "Erdoğan kaybetti" manşeti atan Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, akıllara zarar bir çıkışa daha imza attı.

Mollaveisoğlu, Cumhuriyet gazetesindeki yazısında, “Seçim sonuçlarını AA manipüle etti. YSK zamana oynadı... Veri akışı Millet İttifakı’nın sisteminden de gelmeyince sonucu YSK belirledi. Benim için soru işaretleri ile dolu bir seçim daha yaşanmış oldu” diyerek, milli iradeye karşı olan hazımsızlığını bir defa daha gözler önüne serdi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO