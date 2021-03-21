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Gündem Cumhuriyet yazarı 'Kemalist' Işıl Özgentürk'ün HDP üzüntüsü!
Gündem

Cumhuriyet yazarı 'Kemalist' Işıl Özgentürk'ün HDP üzüntüsü!

Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye açılan kapatma davasına çok üzüldüğünü söylerken bir yandan da Kürt düşmanlığı yapıldığını ileri sürerek provokasyon yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 18:54:00 -
Cumhuriyet yazarı 'Kemalist' Işıl Özgentürk'ün HDP üzüntüsü!

yeniakit.com.tr

Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk, ‘Hep sil baştan yeniden!’ başlıklı yazısında terör örgütü PKK ile organik bağları olan HDP’ye açılan kapatma davasına üzgün olduğunu söylerken, ‘Kürt düşmanlığı yeniden hortlatılıyor’ diyerek provokasyona imza attı.

HDP'ye Kemalist çevreden tepki

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye açılan kapatma davası ve terör örgütü propagandası suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ‘Kemalist’ çevre tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Cumhuriyet'ten algı operasyonu

CHP’liler peş peşe HDP’ye destek paylaşımlarında bulunurken ‘Atatürk’ maskesiyle HDP propagandası yapan Cumhuriyet de algı operasyonuna girişti.

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan için ‘lider’ kelimesini kullanan Cumhuriyet, bir yandan da yazarlarıyla HDP’ye destek yarışına girdi.

Cumhuriyet yazarı Özgentürk'ün HDP üzüntüsü

Geçtiğimiz yıl “Porno çukurunda debeleniyoruz” başlıklı yazısında, Batmanlıları hedef alarak hakarette bulunan Özgentürk, HDP’ye açılan kapatma davası için yaşadığı üzüntüyü kaleme alırken bir yandan da HDP ile Kürtleri bir tutarak ‘Kürt düşmanlığı yeniden hortlatılıyor’ şeklinde provokasyona girişti.

Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk, “Yalan yok, acayip canım sıkılıyor. Altı milyon insanın oy verdiği, Meclis’in üçüncü partisi HDP’nin kapatılması için harekete geçildi. Kürt düşmanlığı yeniden hortlatılıyor. Nasıl canım sıkılmasın, biz neden hep geriye gidiyoruz, geleceğe bir türlü adım atamıyoruz?” ifadelerini kullandı.

Kürtler üzerinden mağduriyet edebiyatı yaptı

Terör örgütü PKK ile bağlarını her mitingde ve açıklamalarında aşikar bir şekilde belli eden HDP’nin kapatılmasını Kürtler üzerinden mağduriyet edebiyatı yaparak olayı dramatize etmeye çalışan Özgentürk şu ifadeleri kullandı:

Ve ben müthiş bir hayal kırıklığı içinde, nihayet yüzde 10’luk barajı açan HDP yola düştüğünde neler kurmuştum onları düşünüyorum. Bıraksalardı, kayyımlarla, hapislerle kuşatılmaya çalışılmasalardı yapabilirlerdi, spor ayakkabısı olmadığı için top oynayan arkadaşlarına mahzun mahzun bakan küçük oğlan çocuğu için, henüz on yaşındayken hayallerine kıyılan küçük kız çocuğu için, sosyalist bir söylemi bir zamanlar Türkiye İşçi Partisi’nin yaptığı gibi Meclis’e taşıyabilirlerdi. Bu ülkede yaşayan tüm mazlumların partisi olabilirlerdi. Kadınların partisi olabilirlerdi. İşçilerin partisi olabilirlerdi. Tarımı çökertilmeye çalışılan bu tarım ülkesinde topraksız köylünün partisi olabilirlerdi. Madenleri yabancı şirketlere peşkeş çeken kanunların karşısında durup en kahramanca savaşabilirlerdi. Dipsiz bir kuyuya atılan işsizlerin partisi olabilirlerdi. Binlerce üniversitelinin partisi olabilirlerdi. Benim, sizin, hepimizin partisi olabilirlerdi.

Özgentürk’ün, “Böyle bir partiye hepimizin ekmek ve su kadar ihtiyacı vardı.” dediği HDP hangi ihtiyaçları giderdi(!) tekrar hatırlayalım:

Küçük yaştaki çocukların PKK tarafından dağa kaçırılmasına yardım ve yataklık,

Genç kızların dağda tecavüze uğradığı PKK’yı mitinglerde aşikar bir şekilde savunup teröristbaşı Abdullah Öcalan için sloganlar atma,

Belediyenin parasını PKK’ya aktarma,

Şehitlerimiz için taziye yayımlamama,

Belediyelerinde teröristbaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü paçavralarını asma,

Tecavüzcü vekilleri Tuma Çelik’i savunma,

Teröristlerin cenazelerinde boy gösterme…

Skandalları saymakla bitmeyecek HDP’ye açılan kapatılma davasına canı sıkılan Özgentürk, bunlara da canın sıkıldı mı?

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