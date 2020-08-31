Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'ten yeni skandal! Batmanlılara hakaret etmişti

CHP’nin sözcülüğünü yapan Cumhuriyet gazetesinde yazarlık yapan Işıl Özgentürk’ün Batman halkına yönelik kullandığı ifadeler büyük tepki çekmişti.

Bir öğretmen arkadaşından edindiği bilgileri ‘Porno çukurunda debeleniyoruz’ başlıklı yazısına aktaran Işıl Özgentürk, Batman ve burada yaşayan halk ile ilgili skandal cümleler kurmuştu.

Yaşanan gelişme sonrası Batman Barosu, Işıl Özgentürk ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Cumhuriyet yazarı Özgentürk, gelen tepkilerin ardından geri adım atması ve özür dilemesi beklenirken yaşanan süreci ti’ye alan yeni bir açıklama yaptı.

Alay içeren ifadeler kullanan Özgentürk’e tepki gösteren birçok duyarlı vatandaş ‘Küstahlığını devam ettiriyor’ yorumunu yaptı.