Cumhuriyet yazarı çok fena uçtu! Sen ne içiyorsun böyle hanım abla

Cumhuriyet gazetesi yazarı Jale Özgentürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun işkembeden salladığı “300 milyar dolar temiz yatırım” vaadinde "çıtayı yükseltti". Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu tutarın iki katını bile Türkiye'ye getirebileceğini ileri süren Özgentürk, "Ufak at da civcivler de yesin" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyıl yolculuğunu belirleyecek tarihi seçime günler kaldı.

Meydanlar değişim arzusuyla hareketli. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rakip Cumhur İttifakı’nda stres yaratan açıklamalarıyla gündem yaratmayı sürdürüyor.

Son günlerde en fazla tartışılan açıklamalarından biri ise “300 milyar dolar temiz yatırım” vaadi oldu. (...)

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Peki Kılıçdaroğlu bu yatırımı Türkiye’ye gerçekten getirebilir mi?

Evet, getirir! Üstelik iki katını bile getirir! (...)"