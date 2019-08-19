Cumhuriyet yazarı Bodrum’daki betonlaşmanın suçunu hükümete atmaya çalıştı! CHP'li belediyenin suçunu örtmeye çalışıyorlar

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Bodrum’da en az 15 yıldan beri süregelen solcu belediye yönetimlerinin deniz kıyısındaki doğal arazileri katlederek oluşturduğu beton yığınları, Bodrum'a gidenlerin dikkatinden kaçmıyor. Millet CHP'li Bodrum Belediyesi'nin oluşturduğu çarpık yapılaşmadan ve doğal arazilerin katledilmesinden duyduğu rahatsızlığı sosyal medya başta olmak üzere çeşitli yollarla dile getirirken, Cumhuriyet Yazarı Örsan K. Öymen de Bodrum’daki düzensiz betonlaşmadan duyduğu rahatsızlığı paylaştığı bugünkü yazısında “Adı ‘Şehircilik ve Çevre Bakanlığı’ olan, ancak gerçekte ‘Çarpık Yapılaşma ve Beton Bakanlığı’ olan sözde bakanlık, Bodrum Yarımadası’nda hazineye, ormana, devlete ait olan arazileri ve sit alanlarını imara açmaktadır.” ifadeleriyle bakanlığı hedef alırken, CHP’li belediyelerin hükümetin emrinde bir yapılaşma gerçekleştirdiğini söyleyerek de belediyenin suçunu hükümete atmaya çalıştı.