Cumhuriyet Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları

Cumhuriyet Üniversitesi 2019-2020 taban puanları ve başarı sıralaması. ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzunda, 2019 yerleştirme sonuçlarına göre Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması tabloda görülmektedir. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.' dedi. ÖSYM 2020 üniversite kontenjanları açıkladı. Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. Tıp kontenjanları 16 bin 448, Diş Hekimliği kontenjanları 7 bin 752, Eczacılık kontenjanları 3 bin 893, Ebelik kontenjanları 4 bin 74 , Hemşirelik kontenjanları 16 bin 239 olarak açıklandı. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdaki ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzu tablosunda görebilirsiniz. İşte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 yıllık bölümler taban puanları.

Ülkemizin yüzölçümü bakımından ikinci büyük şehri olan Sivas'ta kurulan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yılı anısına , 1974 yılında kanunlaşarak 11000 dönüm arazi üzerinde kurulmuştur 1974 yılında Tıp Fakültesi ile eğitime başlayan Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bugün,18 Fakülte, 4 Enstitü, 1 devlet konservatuarı, 4 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu ile 36.209 öğrenciye hizmet vermektedir.

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2020 ÖSYM tercih kılavuzu taban puanları kontenjanları için tıklayınız