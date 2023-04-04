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Siyaset 'Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük fırıldağı kim?'
Siyaset

'Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük fırıldağı kim?'

Yeniakit Publisher
2023-04-04 23:45:00 - 2023-04-05 00:35:03

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem konusundaki tutarsız açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem konusunda yaptığı tutarsız açıklamaları ile gündeme geldi.

İmamoğlu, göreve geldiği ilk yıllarda, "İstanbul'un deprem sorunu nasıl çözülecek?" sorusuna, "5 yıl çalışmak yeterli" diye cevap vermişti.

İlerleyen yıllarda farklı programlarda aynı soruya cevap veren İmamoğlu, bu sefer "Bir yılda ne yapabilirim, yüz yılda ne yapabilirim" demeye başladı.

İmamoğlu'nun aynı konudaki farklı açıklamaları, "Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük en büyük fırıldağı kim?" başlığıyla paylaşıldı.


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