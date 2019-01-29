Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu baronları adliyeye sevk edildi

Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 organizatör adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan Ş.D. idaresindeki bir tırda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin gözaltına alınan organizatörler S.Ö. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki zanlı sağlık kontrolünün ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında soruşturmanın yürütüldüğü adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Aynı operasyonda enselenen ve uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu belirtilen M.Z.F'nin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İşte olayın geçmişi

Erzurum'da, 24 Ocak tarihinde, İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul'a gitmek isteyen Ş.D. idaresindeki tır, polislerce Erzurum-Erzincan kara yolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulmuştu.

Tırın dorsesinde bulunan 17 çuval içerisinde, mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına saklanan 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmişti. Tır şoförü Ş.D. de gözaltına alınıp dün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklanmıştı.

Yakalanan uyuşturucuları tırdan indirip bir kamyona yükleyerek emniyete götüren polis ekipleri, şebekenin diğer mensuplarını yakalamak için de operasyonu devam ettirmişti.

Ekipler, operasyon kapsamında söz konusu tırı İstanbul'a buluşma noktasına götürmüştü.

İstanbul'da, uyuşturucuyu teslim alacaklarını düşünerek buluşma noktasına gelen organizatörler S.Ö. ve H.K. ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmak isteyen şebeke elebaşı M.Z.F. de gözaltına alınmıştı.

Erzurum polisinin oluşturduğu özel ekip ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince yakalanan 3 zanlı da İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jet ile Erzurum'a getirilmişti.

Zanlılardan S.Ö'nün aracındaki aramalarda, suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele geçirilmişti.