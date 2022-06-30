Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Karar… Aykut vakası patladı yandaş basın tosladı

Sobalı evde yaşarken, CHP'ye girdikten sonra milyonluk arabalara binecek parayı bulan 49 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu ile ilgili ortaya çıkan video parti içerisinde dönen kirli ilişkiler ağını gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde ultra lüks bir törenle Boğaz'daki bir yalıda işletilen Bosphorus Palace Hotel'de 35 yaşındaki CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile evlenen Erdoğdu'nun 3 ay önce ayrıldığı eşi Özge Erdoğdu'ya ait olduğu belirtilen Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda Erdoğdu'nun, eşini Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, Torun için partide neler yaptığını anlattığı kayıt yer aldı.

"Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız"

Torun'la ilişkisi olmadığını ispatlamak isterken şaşkına çeviren ifadeler kullanan Erdoğdu, "Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp..." dedi.

"Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye"

Ses getiren videonun devamında, Erdoğdu, "Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye. Çıktım bütün kurultay buna oy topladım kim yapar bunu be? Bu toplumda de ki bir tane namuslu adam bunu yapar. Sonuçta bunun hiçbir şeysi yok dedim. Bu girsin lan dedim biz bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani?" Gündem olan videonun ardından bir paylaşımda bulunan Aykut Erdoğdu, yeni eşi Tuba Torun'un hastaneye kaldırıldığını duyurdu ve yaşattıkları için eşinden özür diledi.

"Dolarla milletvekili oluyorlar"

Aykut ile Özge Erdoğdu arasında geçen konuşmanın yankıları sürerken bu kez yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Tuba Torun ve Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında, Tuba Torun'un, "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye çırpınıyorum. Şerefsizin birine inandım tamam mı ve inandığım için de evet kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim" diyerek küfrettiği duyuluyor.

Kovulmadığı partisinden istifa etti

Erdoğdu kovulmadığı partisinden istifa etti. CHP yandaşı olan ve 'borazan medya' olarak nitelendirilen Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Karar gelişmeleri görmezden geldi. Konuyla ilgili Akit TV'nin gündem belirleyen Manşetlerin Dili programında açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu "Bu iki isim istifa edince her şey bitmiş mi oldu? Dolarla vekillik bitmiş mi oldu? 'Biz de sansür olmaz biz bağımsız gazeteciyiz. Haber vermek için çıkarız. Bu da bir haberdir kardeşim.' deyin. 'Dolarla milletvekilliği nasıl bir şeydir' diye hiçbirisi merak etmiyor mu?" dedi.