Cumhuriyet paçavrası yine seçmeni aşağıladı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla büyük hüsrana uğrayan Cumhuriyet Gazetesi'nin millet iradesine olan düşmanlığı sürüyor. Demokrasiye tahammülsüzlüğünü her seçimde açıkça gösteren paçavra gazetenin yazarı Orhan Bursalı, AK Parti seçmeninin yoksul olduğunu iddia ederken cahil demekten de geri durmadı.

Dini değerlere olduğu kadar demokrasiye de düşman olan Cumhuriyet Gazetesi, yeni bir skandala daha imza attı. Sandıktan istedikleri sonucu alamayan Cumhuriyet Gazetesi seçmene hakaretler yağdırdı.

Milleti "koyun", "göbeğini kaşıyan adam" gibi sözlerle aşağılayan, paçavra gazete, 24 Haziran seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte gerçek yüzünü yeniden gösterdi.

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, AK Parti hükümetine destek veren kesimin cahil olduğunu söyledi. Bunun yanında cehaletin AK Parti hükümetinin bir siyaseti olduğunu belirtti.

"İKTİDARIN POLİTİKASI"

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı'nın yazısından o bölüm şöyle:

"Yaşamını günlük nafakasını çıkarma ve ailesinin en temel ihtiyaçlarını karşılayabilme çabası içindeki büyük bir çoğunluktan sağlıklı bir siyasi hikâye çıkartamazsınız. AKP bu yoksulluğu, eğer son oy oranına bakarak bir değerlendirme yapacak olursak, başarıyla yönetiyor!

Bu ciddi bir sorun, yoksulluk şüphesiz ki cehalet üretiyor, var olan cehaleti daim kılıyor. Cehalet ile yoksulluk birleşince ortaya AKP iktidarı çıkıyor. İktidarın politikası daha çok çocuk, daha yoksul kitleler, daha büyük cehalet ve iktidarın sürmesi."