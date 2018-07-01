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Cumhuriyet paçavrası yine seçmeni aşağıladı

24 Haziran seçimlerinde büyük hezimete uğrayan Cumhuriyet paçavrası AK Parti seçmenine saldırdı. Paçavra gazetenin yazarı Orhan Bursalı, AK Parti'ye destek veren seçmenin cahil olduğunu söyledi.

01 Temmuz 2018 Pazar 18:10
Cumhuriyet paçavrası yine seçmeni aşağıladı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla büyük hüsrana uğrayan Cumhuriyet Gazetesi'nin millet iradesine olan düşmanlığı sürüyor. Demokrasiye tahammülsüzlüğünü her seçimde açıkça gösteren paçavra gazetenin yazarı Orhan Bursalı, AK Parti seçmeninin yoksul olduğunu iddia ederken cahil demekten de geri durmadı.

Dini değerlere olduğu kadar demokrasiye de düşman olan Cumhuriyet Gazetesi, yeni bir skandala daha imza attı. Sandıktan istedikleri sonucu alamayan Cumhuriyet Gazetesi seçmene hakaretler yağdırdı. 

Milleti "koyun", "göbeğini kaşıyan adam" gibi sözlerle aşağılayan, paçavra gazete, 24 Haziran seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte gerçek yüzünü yeniden gösterdi.

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, AK Parti hükümetine destek veren kesimin cahil olduğunu söyledi. Bunun yanında cehaletin AK Parti hükümetinin bir siyaseti olduğunu belirtti.

"İKTİDARIN POLİTİKASI"

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı'nın yazısından o bölüm şöyle:

"Yaşamını günlük nafakasını çıkarma ve ailesinin en temel ihtiyaçlarını karşılayabilme çabası içindeki büyük bir çoğunluktan sağlıklı bir siyasi hikâye çıkartamazsınız. AKP bu yoksulluğu, eğer son oy oranına bakarak bir değerlendirme yapacak olursak, başarıyla yönetiyor!

Bu ciddi bir sorun, yoksulluk şüphesiz ki cehalet üretiyor, var olan cehaleti daim kılıyor. Cehalet ile yoksulluk birleşince ortaya AKP iktidarı çıkıyor. İktidarın politikası daha çok çocuk, daha yoksul kitleler, daha büyük cehalet ve iktidarın sürmesi."

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 18:10
  1. Bursa
  2. AK Parti
  3. Cumhuriyet
  4. Cumhuriyet Gazetesi

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş5 sa önce
    afkur cumhuriyet p..i hoşşşşşşşşşttttttttt
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL6 sa önce
    CHP+HDP+PKK veya Cumhuriyet gzt deyince de terör akla geliyor.
  • AHMETAHMET5 sa önce
    Muharrem ince CHP seçmenine" ne kadar şizofreniksiz,"gerçekten öyle. patates fiyatı 10 T.L yi bulurs AK Parti oy kaybedecek zannediyorlar. O cahillik dönemi özelT.V kanallarının ve Radyoyayınlarının yasak olduğuCHPdönemlerinde idi. İnternetin yaygın olduğu bu devirde halk aydınlandı da artık CHP %20 den fazla oy alamıyor Orhan Beyyyy...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 6 sa önce
    Halt Etmişsin Sen. Bir Kere, AK Parti Seçmeni Ne Cahil Nede Koyun. Aksine, Ülkenin Gerçeklerini Sizden Çok Daha İyi Görebiliyor. Bu Yüzden de, İktidarı, Size Teslim Etmiyor. Hiç Şüphesiz.
  • AA6 sa önce
    CHP = AYDIN OLMAK + HAİN OLMAK + GERİZEKALI OLMAK= CHP
  • HarunHarun6 sa önce
    Chp nin oy aldigi bolgelerdeki isletmeler extra vergi kontroluyle cezalandirkmali egedeki otellercayir cayir kacak icki satarak zengin oluyor cokun tepelerinede gorsunler hirsizlar kimmis
  • 145314535 sa önce
    Çok doğru AK parti seçmeninin bir çoğu okumamış olabilir,gelir düzeyi düşük olabilir,eğitim konusunda okuyabildiği bilgiler manevi bilgilerdir,bu ülkeden başka ülkesi yoktur,kahvaltı etmek için boğazlara veya Avrupa başkentlerine gitmeyebilirler,rızık konusunda bahşedilene şükreder,lakin hainlik etmezler hainler meclise girsin isterse ülke batsın demezler,teröriste ve teröre destek verir sonrada şehit cenazesine katılmazlar,Anadolunun okul yüzü görmeyen saf,temiz,masum ve müslüman milleti Orhan BURSALI kadar kültürlü olmayabilir,lakin EŞEĞİN SIRTINA KİTAP YÜKLESEN NE YAZAR,EŞEK CEHALETDEN Mİ KURTULACAK ŞİMDİ !
  • Zeynel ŞENTÜRK Zeynel ŞENTÜRK 3 sa önce
    ..... KENDINII OKUMUŞ KÜLTÜRLÜ ZANNEDEN CAHIL.BU ÜLKEDE TEK OKUMUŞ SENMISIN. BOŞUNA DEMEMİŞLER OKUMUŞUN CAHİLİNDENKORKACAKSIN DIYE
  • yıldızyıldız3 sa önce
    SAĞIRLIK VE KÖRLÜK BİRLEŞİNCE HADSİZ BİR CHP YENİLGİSİ ORTAYA ÇIKIYOR.EY CHP LİLER, ARTIK MIZIRDAMAYIN İSTERSENİZ :) GRAVAT TAKIP MEDENİYET EDEBİYATINI YEMEYEN SAĞLAM BİR AKP KESİMİ VAR.BUNU DA ,BAŞKANIMIZI DA ARTIK KABUL EDİN.O HEPİMİZİN BAŞKANI.SİZİN ELİNİZDE NE VARSA,LAİKLİK ELDEN GİDECEK YALANIYLA KAZANDIĞINIZDIR.LAİKLİĞİN ELDEN GİTTİĞİ YOK.
  • MAKCAY3MAKCAY36 sa önce
    HALK DÜŞMANI HAYSİYETSİZLER,MİLLETİ DEVAMLI APTAL GÖRDÜNÜZ AMA HALK SİZİN DERSİNİZİ EN AĞIR HAKARETLE VERİYOR,USLANMIYORSUNUZ
  • HaticeHatice5 sa önce
    Bu vatan haini gazeteyi kapatmak lazim bu kadar ozgurluk fazla bunlarin yazari bu ulkenin gizli belgelerini sattilar bu mu gazetecilik bana cahil diyor esas cahil kendileri bizler daima cahil olmadigimiz icin oyumuzu bizi iyi yoneticegine inandigimiz kimseye verdik
  • KürşatKürşat6 sa önce
    Echel mahluk orhan bursalı
  • cihadcihad4 sa önce
    bunlar kendilerini nimetten sayıyolarda domuzdan nimet bizde yok dokunmayız boşuna uğraşmayın zamanı geldiğinde yaradan Allah cezasını verir bunlara yazacak bişey yok terörist bi ideolojileri var ve o yöndeler e bizde onları avlıyoruz haylasın dursun onada bir gece ansızın uğrarız
  • Mustafa sarıMustafa sarı1 sa önce
    Ben 1988 ilkokul mezunuyum 2adet sürücü belgen var B A2 motorsiklet kullandım araba kullandım arabamı aldım hatta arabamın sigorta poliçesini internet ten satın alıyorum evim için lazım olan herşeyi alıyorum aynı zamanda elektrik su doğalgaz faturamı internet ten ödüyorum EFT havale bankaya gitmeden yapıyorum aynı zamanda PC AKILLI TELEFON umda lisanslı güvenlik programları mevcut internet ten ürün aldığınızda paranız cebinizde kalıyor toparlamak gerekirse ilköğretim okulundan mezun olmuş birisi bunları yapması imkansız günün bitiminde buda kapak olsun
  • MEMOLİ63MEMOLİ634 sa önce
    BU ŞEREFSİZ ADAM ŞEREF YOKSULU KİM OLDUĞUNUBİLMİYOR
  • ZOMBİZOMBİ4 sa önce
    minicik çocuklara tecavüz eden öldüren katleden pi.lere bir bakın.. yoksulmu cehalet içindemi???
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 6 sa önce
    Halt Etmişsin Sen. Bir Kere, AK Parti Seçmeni Ne Cahil Nede Koyun. Aksine, Ülkenin Gerçeklerini Sizden Çok Daha İyi Görebiliyor. Bu Yüzden de, İktidarı, Size Teslim Etmiyor. Hiç Şüphesiz.
  • mm6 sa önce
    zavallı kendiniAziz Milletin ÜZERİNDE, aydın ve varlıklı biri zannediyor:))) ... salaklık-hainlik-obsesyonlu hastalıkbirleşince ise millete hakaret eden tipler ortaya çıkıyor...
  • duran demir duran demir 3 sa önce
    Ucan mürekkebi icad edip bu yalana inanan bu alimler değilmiydi o yoksul cahiller bunlara gülmüştü bunlar her haltı işleyim sonrada anıran tipler
  • kapaaakkapaaak6 sa önce
    bence yanılıyorsun ne hakareti döt dörtlük doğru bir söz....şöyle ki......chp veya diğer iktidarlar halkı cahil ve yoksullaştırınca halk hemen refleks gösterip erdoğan gibi lideri olan oluşumlara yöneliyor kurtarıcı olarak.:)
  • ibrahimibrahim6 sa önce
    SİZİN PAÇAVRA NIZ DA CHP VE PKK İLE BİR LEŞ İNCE ORTAYA VATAN H.İNİ DOMUZ SÜRÜSÜ ÇIKIYOR ORTAYA...!....OLDUMU OTURDUMU...?..
  • Ali HaydarAli Haydar2 sa önce
    Ulan hain, cahil ise kandır bakalım. Fakir ise birşeyler ver sıkıyorsa? Ne kandırabilirsin ne de kıyıp birşeyler verebilirsin. Hadi aptal yoluna..
  • kemalkemal5 sa önce
    sanki oy veren 26 milyon akparti li ile konuşmuş ta bu sonuca varmış sanırsın dingil herif
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