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Gündem Cumhuriyet paçavrası Oruç Reis'i hedef aldı... Bakan Mustafa Varank'tan tepki geldi
Gündem

Cumhuriyet paçavrası Oruç Reis'i hedef aldı... Bakan Mustafa Varank'tan tepki geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Oruç Reis'i hedef alan Cumhuriyet gazetesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakan Varank, Cumhuriyet'in algı operasyonunu "Yunanistan medyasında bugün..." ifadesiyle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:25:00 -
Cumhuriyet paçavrası Oruç Reis'i hedef aldı... Bakan Mustafa Varank'tan tepki geldi

Her fırsatta Türkiye düşmanlarının yanında saf tutan Cumhuriyet paçavrası skandal bir habere daha imza atarak Türkiye'nin sondaj gemisi Oruç Reis'i hedef aldı.

Türkiye'yi kendi sınırlarına hapsetme planları yapan Yunanistan'ın sözcülüğüne soyunarak algı operasyonu yapan Cumhuriyet paçavrası "Oruç Reis de yasayı deldi" başlıklı bir haber yayınladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yunan medyasının ağzıyla manşet atan Cumhuriyet paçavrasına Twitter hesabından tepki gösterdi. Bakan Varank, yaptığı paylaşımda "Yunanistan medyasında bugün..." ifadesini kullandı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Cumhuriyet paçavrasının skandal haberine sosyal medyadan da çok sayıda tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları;

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