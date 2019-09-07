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Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden eylem yapan ailelere destek ziyareti

Cumhuriyet Kadınları Derneği, çocukları terör örgütü mensupları tarafından kaçırılan aileleri, oturma eylemi yaptıkları HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ziyaret ederek desteklerini sundu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:46
Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden eylem yapan ailelere destek ziyareti

Cumhuriyet Kadınları Derneği, çocukları terör örgütü mensupları tarafından kaçırılan aileleri, oturma eylemi yaptıkları HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ziyaret ederek desteklerini sundu.


Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül ve beraberindeki dernek üyeleri, oturma eylemine devam eden aileleri ziyaret etti. Annelerle tek tek görüşen Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül beraberindekiler, annelerin hep yanında oldukları mesajını verdi.



’’Tek isteğimiz HDP’nin kapatılması, PKK’nın bitirilmesidir’’


Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı Gül, bu eylemin büyümesi gerektiğini ve bütün anneleri HDP Diyarbakır il binası önüne davet ettiklerini söyledi. Gül, ’’Bu eylemin büyümesi gerekir. Bu analara biz destek olmuyoruz, bu analar bize destek oluyor ve nasıl adım atılmasını onlar bize gösteriyor. Atılacak adım PKK’dan evlatlarını kurtarmak ve HDP’nin kapatılmasını sağlamaktır. Atılacak adım Türkiye’nin her yerini birleştirmektir. Birbirimizden farkımız yok, bir birimizden ayrı değiliz, güç birliği yapmak zorundayız. Türkiye’nin bağımsızlığı, bütünlüğü ve huzurlu yarınları için bu HDP’nin şer yuvasının kapatılması gerekiyor. Çünkü ben söylemiyorum, bizzat HDP’lilerin kendileri söylüyor. PKK’ya sırtlarını dayadıklarını ifade ediyorlar, bizzat kendileri Öcalan’ın heykelini dikmekten söz ediyorlar ve bizim dileğimiz HDP’nin kapatılmasıdır. HDP’nin kapatılması için bütün hukuki şartlar gerçekleşmiştir. Anaların ve evlatların yıkımına yeter artık. Çocukları silahlandırmak bir suçtur. Bütün bunların PKK tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde terörizme izin verilmez, Türkiye’de de izin verilmemesi gerekmektedir. Biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, Türkiye’mizde yıllarca kangren haline gelmiş bu PKK teröründen kurtulmak istiyoruz. Analar bize önderlik ediyor. Onlar dediler, ’Başlarım sizin Kürdistan projenize’ diye ve sizlerin aracılığı ile evlatlarını PKK zulmünden dolayı kaybeden anaları babaları HDP’nin önüne davet ediyorum’’ dedi.


Konuşmaların ardından dernek üyeleri eylem yapan kadınlarla birlikte oturarak destek verdi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:46
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