Cumhuriyet kadar eski, Dr. Rıza Nur Halk kütüphanesi

Sinop’taki Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesi binası, Cumhuriyet kadar yaşıyla kütüphane hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesinden alınan bilgilere göre, kütüphane 1902 yılında Sinop’ta kalan iki Rum kardeşin eviyken, Türkiye Yunanistan arasında yapılan göçmen mübadelesi sırasında sahipsiz kalmış, ardından hazineye kalmış. Bina, 1924 yılında TBMM 1. ve 2. dönem Sinop milletvekilliği yapmış olan Dr. Rıza Nur Bey tarafından satın alınarak kütüphane haline getirildi ve Sinoplulara armağan edildi. Cumhuriyet döneminin önemli isimleri arasında yer alan Rıza Nur, 1942 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti. Kütüphane ise Sinop’ta 95 yıldır varlığını sürdürüyor.

Kütüphanenin içerisinde bugün itibariyle okuyucuya açık 64 bin 945 kitap bulunmakta. Kütüphanenin aktif okuyucu sayısı ise 70 bine yaklaşmış durumda.