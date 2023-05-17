Cumhuriyet gazetesinin başlığı şok etmişti! ‘Derin CHP’ tuzak mı kurdu?

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, henüz Türkiye'de oy sayımı sürerken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi yüzde 49'un üzerinde bir oyla önde götürürken başyazısına "Erdoğan kaybetti" başlığı atıp, baskıya giren Cumhuriyet gazetesinin yaptığının partizanlık ya da beceriksizlikle açıklanamayacağını belirtti.

Tezel, “ ‘Derin CHP’ tuzak mı kurdu?” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“Cumhuriyet gazetesi, henüz Türkiye'de oy sayımı sürerken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi yüzde 49'un üzerinde bir oyla önde götürürken başyazısına "Erdoğan kaybetti" başlığı atıp, baskıya girdi.

Gazete, değerlendirmesinde şu gerekçeleri sundu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

■ Trakya'daki üç ilde Kılıçdaroğlu öndedir.

■ Batı Anadolu'da, Çanakkale, Balıkesir, Muğla ve Denizli illerinde Kılıçdaroğlu öndedir.

■ Bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde Kılıçdaroğlu öndedir.

■ İzmir, İstanbul, Ankara...

Bu üç büyük kentte Kılıçdaroğlu öndedir.

■ Kılıçdaroğlu, Karadeniz ve Orta Anadolu illerinde önde olmasa da Erdoğan'a yakın oy almıştır.

Başyazıda bu gerekçeleri sıralandıktan sonra, "Bu koşullar altında Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi önde bitirmektedir. Erdoğan cumhurbaşkanı seçimini kaybetmiştir" denildi.

Seçim sonuçlarının gazetenin baskısına yetişmeyeceği düşünülerek bu manşet atıldı. Hem de Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın kazandığı belli olmuşken.

Koskoca Cumhuriyet gazetesi böyle bir hatayı nasıl yapar?

Bence bu durum partizanlık ya da beceriksizlikle de açıklanamaz.

Aynı gerekçeleri sıralayarak, aynı hatayı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da yaptı!

Ayrıca "AK Parti, bizim önde olduğumuz illerdeki sandıklara itiraz edip oyların geç girilmesini sağlıyor.

Algı yapıyorlar. Seçimi Kılıçdaroğlu kazanacak" benzeri açıklamalar yaparak muhalifleri umutlandırdılar.

Ve belediye seçimlerinde kazandıkları başarıyı ve toplumda kendileri için oluşan güven duygusunu bir gecede harcadılar!

Oysa kurt siyasetçiler, seçimi kazanamama ihtimalini de düşünüp kariyerleri için B, C planları yaparlar. Bu kadar saf olamazlar!”