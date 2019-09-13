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Cumhuriyet gazetesinin 5 eski yazarına tahliye

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarlarının cezalarının infazının durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesi kararı üzerine 5 kişi, Kandıra Cezaevinden tahliye edildi.

13 Eylül 2019 Cuma 07:27
Cumhuriyet gazetesinin 5 eski yazarına tahliye

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin eski Cumhuriyet gazetesi yazarlarının cezalarının infazının durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesine yönelik kararının açıklanmasının ardından sanıkların yakınları ve avukatları, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne geldi.

  • Cumhuriyet gazetesi davasında karar

Tahliye edilen Önder Çelik, Güray Tekinöz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir ve Mustafa Kemal Güngör, yakınlarıyla görüştükten sonra kendileri bekleyen araçlara binerek cezaevi önünden ayrıldı.

Konvoy, daha sonra cezaevinden 5 kilometre uzaklıktaki bir gözlemecide mola verdi

Musa Kart, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 4,5 ay önce Kandıra Cezaevi'ne girerken 'Bu dava yani Cumhuriyet davası, halkın vicdanında görülmeye devam edecek' demiştik. Nitekim öyle de oldu ve Yargıtay'ın verdiği bir kararla yanlıştan dönüldü." diye konuştu.

Kart, birlikte yargılandığı arkadaşları ile cezaevindeyken kendilerine destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekilleri, aileleri ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Basın açıklamasının ardından burada çay içen grup daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktı.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 07:27
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Cumhuriyet gazetesi davası
  4. Yargıtay 16. Ceza Dairesi
  5. Anadolu Ajansı

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