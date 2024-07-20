Cumhuriyet gazetesinden Atatürk'e hakaret
Geçmişte Akit Tv'deki Anıtkabir haberini alçakça hedef alan Cumhuriyet gazetesi, Atatürk için Atatarük ifadesini kullandı.
Cumhuriyet gazetesi "Çeşme'de büyük skandal" başlıklı haberinde Atatürk'e "Atatarük" dedi.
30 Ağustos 2020'de AKİT TV'deki kelime hatasını acımasızca hedef alan Cumhuriyet gazetesi, "Akit TV'de yeni skandal: Devletin zirvesi 'Anırkabir'de' olarak verdi" başlığını kullanmıştı.
AKİT TV yönetiminin, 30 Ağustos’ta KJ’de sehven yer alan “Anırkabir” ifadesinin maddi yazım hatasından kaynaklandığını belirten beyanını görmezden gelen RTÜK ise o dönem para cezası vermişti.
"Atatürk yerine Atatarük" dediler
Cumhuriyet gazetesi ise bugünkü Despina Vandi haberinde Atatürk için Atatarük kelimesini kullandı.
Haberin detayında ise, "TEV'den yapılan açıklamada ise etkinliklerde Türk bayrağı ve Ulu Önder Atatarük'ün posterinin titizlikle sergilendiği belirtilerek, "Güzel bir gece olmasını hayal ettiğimiz konserimizde yaşananlardan üzgünüz" dendi" ifadeleri yer alıyor.
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