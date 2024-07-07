Cumhuriyet Gazetesi’nden alçak manşet! 5 dakika sonra sildiler

Provokasyon ve yalan haber denilince başı çeken ve yılda en çok tekzip yazan basın yayın organı Cumhuriyet Gazetesi’nden Cumhurbaşkanımıza 'alçakça' manşet geldi.

Dün gece oynanan ve 2-1 sonuçlanarak elendiğimiz EURO 2024 Avrupa Kupası maçının yenilgisini alçakça Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine bağlayarak provokasyona imza atan Cumhuriyet Gazetesi, bu utanç verici paylaşımını 5 dakika sonra silmek zorunda kaldı. “Uğursuz geldi…” başlığıyla tepki çeken gazete, halkın yoğun tepkisiyle karşılaştıktan sonra paylaşımını daha fazla tutamayarak geri adım attı. Bu sorumsuz ve çirkin tavır, basın etiğine ve milli değerlere büyük bir saygısızlık olarak görülüyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu tür provokatif söylemlerle kamuoyunu yanıltma çabası, basın özgürlüğünün sınırlarını zorlamaktadır.

Sosyal medyada “alçakça, haince, şere.sizlik bu” gibi yorumlar yapıldı.

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