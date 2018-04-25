Cumhuriyet Gazetesi davasında karar!
Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada karar açıklandı.25 Nisan 2018 Çarşamba 21:41
Cumhuriyet Gazetesi davasında karar çıktı....
Cumhuriyet gazetesi davasında, Akın Atalay, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Murat Sabuncu ve Ahmet Şık, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.
"Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya 6 yıl üçer ay, Kadri Gürsel 2 yıl 6 ay, Güray Tekin Öz ve Hacı Musa Kart 3 yıl dokuzar ay, hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.
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