Cumhuriyet gazetesi bu hadsizliği de yaptı! Efendimiz'in (SAV) hadis-i şerifi ile alay ettiler

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi internet sitesinde fetva verilmesi için vatandaşlar tarafından kuruma iletilen, "Ticarette kâr haddi var mıdır?" sorusunun cevabını yayınladı.

Diyanet, soruya verdiği cevabında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hadis-i şeriflerine de dikkat çekti.

"İslam dini, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymamış, bunu piyasa şartlarına bırakmıştır." denilen cevapta, şu ifadeler yer aldı:

Konuyla ilgili olarak Allah Resûlü (s.a.s.), fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur: Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem. (Ebû Dâvud, İcâre, 15; Tirmizî, Bûyû’ 73)

Ayrıca Hz. Peygamberin (s.a.s.), kendisine kurbanlık bir koyun satın alması için para verdiği Hakîm b. Hizâm’ın bir dinara satın aldığı koyunu iki dinara satıp, sonra bir dinara bir koyun satın almasını (diğer bir rivayette bir dinara satın aldığı iki koyundan birisini bir dinara satmasını) kınamamış, üstelik ona hayır duada bulunmuştur. (Ebû Dâvûd, Büyû’, 28; Tirmizî, Büyû’, 34)

Fakihler de bundan hareketle kâr haddinin eşyadan eşyaya fark edebileceğini, bu sebeple de kesin bir takdir yapılamayacağını söylemişlerdir. (Kâsânî, Bedâi’, V, 129).

İslam'da karaborsacılığın yasaklandığını da anlattılar

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen cevapta, zam fırsatçılarına da dikkat çekilerek, İslam dininde karaborsacılığın yasaklandığını anlatıldı:

Bununla birlikte piyasada suistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek mallarda aşırı fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale etme (narh koyma) yetkisi vardır (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 226). Aşırı fiyatın tespitinde ise bilirkişilerin günün piyasa şartları içerisindeki belirlemeleri esas alınır.

Diyanet'in genel ticaret çerçevesinde verdiği cevabı çarpıtan Cumhuriyet gazetesi ise skandal bir hadsizliğe imza attı.

Gazete manşetinde, İslam'ın zam fırsatçılarına yönelik hükmü orta yerde dururken bir algıya imza atarak, "Diyanet her gün artan hayat pahalılığının sorumlusunu buldu" dedikten sonra, Diyanet'in cevabında dikkat çekilen hadis-i şerifi de başlığa ekleyip, Efendimiz'in (SAV) mübarek ağzından çıkan cümleler ile hayasızca alay etti.

Diyanet'in, "Ticarette kâr haddi var mıdır?" sorusuna verdiği cevabı, fiyat artışlarına ilişkin vermiş gibi çarpıtan Cumhuriyet gazetesi, kuruma iftira attığı haberinde şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin, "Bir Müslüman olarak 'nas'lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim" sözlerinin ardından Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu da fiyat artışlarına ilişkin fetva verdi.