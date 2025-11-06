Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!

Akit TV’de Manşetlerin Dili programında, Cumhuriyet gazetesinin sık sık öne sürdüğü “İmamoğlu anketlerde yüzde 55-60 bandında” iddiası masaya yatırıldı.

Cumhuriyet Gazetesi Anketi

Programda konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu ve Murat Alan, CHP’nin kendi iç anketleri üzerinden yürüttüğü algının sahada karşılık bulmadığını savundu. Özellikle ev kadınları, memurlar ve serbest çalışanlar arasında AK Parti’nin belirgin üstünlükte olduğu ifade edildi.

Ev Kadınları ve Memur Oylarında Tablo Değişmedi

Programda ekrana yansıtılan verilere göre, ev kadınlarının yüzde 49’unun AK Parti’ye destek verdiği, CHP’nin bu grupta yüzde 26 seviyesinde kaldığı belirtildi. “Memurlar CHP’ye oy veriyor” yönündeki söylemin de gerçeği yansıtmadığı, memur seçmenin yüzde 35’inin AK Parti’yi tercih ettiği, CHP’nin ise bu kesimde daha geride olduğu ifade edildi. Yorumcular, seçim sürecinde sosyal medyada oluşturulan “40 yaş üstünü sandığa götürmeyin” algısının da çöktüğünü söyledi.

Emekli Tepkisi Sandığa Gitmeme Şeklinde Yansıdı

Yayında, emekli seçmenin tepkisinin doğrudan CHP’ye yönelmediği, daha çok sandığa gitmeme davranışıyla ortaya çıktığı vurgulandı. Emekli maaşlarının enflasyon karşısında erimesi nedeniyle kırgınlık yaşandığı, ancak bu kırgınlığın CHP’ye oy desteğine dönüşmediği belirtildi. Karahasanoğlu, “Eğer zam düzenlemesi yapılırsa tablo hızlı şekilde değişir” değerlendirmesini paylaştı.