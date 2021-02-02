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Gündem Cumhuriyet darbe anayasasına toz kondurmuyor! Erdoğan'ın sözlerini böyle çarpıttılar
Gündem

Cumhuriyet darbe anayasasına toz kondurmuyor! Erdoğan'ın sözlerini böyle çarpıttılar

Kemalist Cumhuriyet gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1980 darbesinin mimarı Kenan Evren’in getirdiği ‘darbe anayasası’ ile ilgili verdiği değişiklik sinyalini, başkanlık referandumuna yönelikmiş gibi vererek algı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 14:01:00 - 2021-02-02 14:04:31
Cumhuriyet darbe anayasasına toz kondurmuyor! Erdoğan'ın sözlerini böyle çarpıttılar

Yalan ve iftiraya doymayan solak medya yine çarpıtma bir habere imza attı.

Kemalist Cumhuriyet gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayı çarpıttı.

Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yeni Anayasa çağrısında bulunmuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir" demişti.

Erdoğan’ın verdiği ‘anayasa mesajı’nı çarpıtan kemalist Cumhuriyet gazetesi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hedef aldı. Solak gazete Erdoğan’ın mesajının Cumhurbaşkanlığı referandumuna ilişkin olduğunu iddia ederek “Başkanlığın iflası” manşetini attı.

Darbe anayasasına toz kondurmayan Cumhuriyet’in algı operasyonu ‘pişkinliğin bu kadarına da pes’ dedirtti.

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