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Sosyal Medya Cumhuriyet Bayramı arifesinde bunu yaptı Metroya asılan Türk Bayraklarını yırtınca bakın başına ne geldi
Sosyal Medya

Cumhuriyet Bayramı arifesinde bunu yaptı Metroya asılan Türk Bayraklarını yırtınca bakın başına ne geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-27 11:55:00 - 2023-10-27 11:55:32

iSTANBUL Gaziosmanpaşa’da MT7 Metro hattında Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan bayrakları yırtan Erhan T., yolcular arasında bulunan polis memuru tarafından yakalandı.

Gaziosmanpaşa’da MT7 Metro hattında Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan bayrakları yırtan Erhan T., yolcular arasında bulunan polis memuru tarafından yakalandı.

 

Olay, 27 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi Metro İstasyonu’nda meydana geldi.

İddiaya göre, Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan Türk bayrakları, Erhan T. tarafından yırtılmak istendi.

Olay anında yolcular arasında bulunan polis memuru tarafından müdahale edilen Erhan T. gözaltına alınmak istendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erhan T.’nin direnmesi nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler tarafından Erhan T. gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Çok sayıda suç kaydı bulunan Erhan T. emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Erhan T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Yorumlar

şerefsiz hain..........

.............

Abdullah

Türk bayrağına uzanan el de baş da kesilir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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