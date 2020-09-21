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Aktüel Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı
Aktüel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:23:42 -
Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin yetkilileri hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başsavcılık, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşet ve haber içeriği nedeniyle gazetenin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.



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