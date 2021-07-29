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Gündem Cumhuriyet başsavcılığı harekete geçti! Soruşturma başlatıldı
Gündem

Cumhuriyet başsavcılığı harekete geçti! Soruşturma başlatıldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla'nın 5 ayrı ilçesinde art arda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 19:49:00 -
Cumhuriyet başsavcılığı harekete geçti! Soruşturma başlatıldı

Muğla’da bugün 5 ayrı ilçede art arda çıkan yangınlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ,“29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 14.58 sıralarında, Muğla ili, Milas ilçesi, Güvercinlik-Kuyucak mevkiindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını ile ilgili olarak mülhakatımız Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızın talimatı ile orman yangınının başladığı ve güzergâhındaki yerlerle ilgili detaylı bir şekilde inceleme ve delillerin araştırılmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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