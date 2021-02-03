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Gündem Cumhuriyet 'aşağı bak' yalanı üzerinden algıyı sürdürüyor!
Gündem

Cumhuriyet 'aşağı bak' yalanı üzerinden algıyı sürdürüyor!

Cumhuriyet gazetesi, montaj yapılarak servis edilen Boğaziçi eylemlerine ait bir video üzerinden pohpohlanan ‘Aşağı bakmayacağız’ yalanı sürdürmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 13:34:00 -
Cumhuriyet 'aşağı bak' yalanı üzerinden algıyı sürdürüyor!

Boğaziçi eylemlerinde iç içe hareket eden öğrencileri, polisin Kovid-19 salgını nedeniyle uyarmasını, YOL TV, 'Polis, öğrencilere aşağı bak dedi' şeklinde paylaşmıştı.

Söz konusu video üzerinden sosyal medyada ‘Aşağı Bakmayacağız’ etiketiyle, algı operasyonu yapıldı.

Yapılan paylaşımlarda meşru hükümeti hedef alan ve polisi hedef gösteren içerikler yer aldı.

Yalan furyası

Muhalif medya ve siyasilerin de katıldığı ‘yalan furyasına’ bazı sözde ünlü isimlerde destek çıktı.

Ancak çok geçmeden algı operasyonu yapılan videoda polisin ‘aşağı bak’ değil ‘aşağıdan’ dediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in pişkinlği

Gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen algı operasyonunu devam ettiren ‘Cumhuriyet’ gazetesi, Mustafa Kemal üzerinden ‘pes’ dedirten bir pişkinliğe imza attı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu iddia ettiği kişilerle ilgili haber yapan Cumhuriyet, Mustafa Kemal’in de resmini kullanarak “Aşağı Bakmayacağız" manşetini attı.

Kemalist paçavranın pişkinliği ‘yalanın bu kadarına da pes’ dedirtti.

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