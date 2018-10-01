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Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermeni diasporasına destek vererek Türkiye'nin aleyhine kararlar alan parlamentoların kararlarına saygı duymadıklarını belirtti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:59
Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 18. Türk Tarih Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Ermeni diasporasına boyun eğerek Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz." dedi.

Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü

"1915 olayları üzerinden tarihimize kara çalmak isteyenler, onca çabalarına rağmen, ülkemize husumeti tescilli devletler dışında hedeflerine ulaşamamışlardır. Bilhassa 2015 yılı öncesinde yoğunlaşan iftira kampanyaları, ülkemizin duruşu, Türk Tarih Kurumu gibi resmi kurumlarımızın çabaları, diplomatlarımızın gayretleri neticesinde boşa çıkmıştır."

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 11:59
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Ermeni soykırımı iddiası
  3. açıklama

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