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Gündem Cumhurbaşkanlığı’ndan net açıklama! ‘En sert şekilde cevap verilecektir’
Gündem

Cumhurbaşkanlığı’ndan net açıklama! ‘En sert şekilde cevap verilecektir’

Terörle mücadeleye vurgu yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Terör destekçilerine ve hamilerine sert mesaj vererek, ‘gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:34:00 - 2020-09-14 10:42:48
Cumhurbaşkanlığı’ndan net açıklama! ‘En sert şekilde cevap verilecektir’

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile gerilim yaşayan Türkiye, mücadelesinden geri adım atmayarak yurt içinde de teröre fırsat vermiyor.

Türk ordusu ve güvenlik güçleri yaptığı art arda operasyonlarla terör örgütlerine ağır darbeler indirdi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde DAEŞ yapılanması ve canlı bomba gibi eylemler nokta operasyonlarla çözüldü.

Koronavirüs tedbirlerini de aksatmayan Türkiye salgına rağmen operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. PKK’ya ağır darbe indiren Türk ordusu, teröristlere ait birçok sığınak ve mühimmatı imha etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun terörle mücadeleye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

‘Tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir’ diyen Altun, ‘Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek’ ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, Terör destekçilerine ve hamilerine sert mesaj vererek, ‘gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir’ dedi.

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